El Museu del Joguet de Figueres exposa àlbums de «Les joies de la Castafiore»

Les joies de la Castafiore és un dels àlbums més singulars dins la producció d’Hergé. No només per ser «una obra molt complexa, quasi de tancament, amb el qual Hergé aconsegueix fer l’antiaventura de l’aventurer, on no passa res» sinó que, com assenyala el tintinòleg Joan Manuel Soldevilla, es tracta del primer àlbum traduït al català per Joaquim Ventalló, l’any 1964. Coincidint amb l’efemèride i la publicació, al mateix temps, de l’assaig Tintín era català (o això em pensava jo) del mateix Soldevilla, el Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, inaugura aquest divendres 19 d'abril, a les set de la tarda, una exposició a la Sala Brossa Fregoli on s’exhibiran desenes d’edicions d’aquest àlbum, publicats en diverses llengües a diferents indrets del planeta i que nodreixen la col·lecció de Victor Niubó. D’altra banda, també s’acompanyarà els àlbums amb una espectacular maqueta del castell de Molins de Dalt, escenari on té lloc l’aventura tintinaire.

A banda d’aquesta mostra, el catedràtic Joan Manuel Soldevilla, cara visible del Consolat de Sildàvia, amb seu en aquest centre museístic, té previst oferir una xerrada al voltant dels seixanta anys de la publicació d’aquest àlbum al país.