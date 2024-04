Els fotògrafs Salvi Danés i Yurian Quintanas guanyen la 26a Beca de Primavera de l'Escala

El fotògraf barceloní Salvi Danés i el fotògraf banyolí Yurian Quintanas han estat escollits com a guanyadors de la XXVI Beca Internacional de Primavera de l'Escala, amb el projecte Deriva, repensant les barraques de pescadors. Danés i Quintanas, que acumulen diversos premis nacionals i internacionals de fotografia, proposen "la creació d’un imaginari artístic al voltant de les antigues barraques de pescadors a l’Escala”. “Mitjançant la integració d’instal·lacions artístiques, intervencions visuals i experiències immersives, el projecte busca reimaginar aquestes construccions com a espais de reflexió i descoberta. Així, es pretén no només conservar el patrimoni local, sinó també generar un diàleg entre passat i present, connectant la tradició amb les expressions artístiques contemporànies”, remarquen aquests dos artistes.

El projecte de Danés i Quintanas ha estat escollit pel jurat, format per Cristina Masanés, Enric Tubert, Natàlia Chocarro, Ricard Planas i Eduard Bech, entre les vint-i-set propostes que s’han rebut aquest any. Els guanyadors de la beca passaran tres mesos, a partir d’aquest abril, a la casa dels Forestals de Sant Martí d’Empúries per tal d’utilitzar-la com a base per a la recerca i la materialització del projecte, a més de rebre l’ajuda de 2.500 euros que preveuen les bases.

“Mitjançant la fotografia i el vídeo documental es realitza una investigació visual detallada que captura els detalls i l’atmosfera dels espais, així com les històries i vivències de les persones vinculades durant el procés de treball”, expliquen els guanyadors de la Beca Internacional de Primavera de l’Escala 2024, segons els quals “Aquesta dualitat donarà nova vida als espais i posarà de manifest les seves múltiples dimensions simbòliques. A més, les instal·lacions artístiques s’utilitzaran com a mitjà per involucrar directament al públic, creant experiències immersives que conviden a la participació activa a través de tots els materials utilitzats per la creació i la reflexió sobre la relació entre l’ésser humà i el medi ambient marítim”. En aquest sentit, el projecte destaca defensa que “aquesta combinació d’arts visuals i intervencions plàstiques permet no només explorar la riquesa cultural i històrica de les barraques de pescadors, sinó també inspirar un diàleg profund i enriquidor sobre la seva importància i el seu futur”.

Exposició 25 anys de la Beca de Primavera

Precisament, aquest cap de setmana es tanca l'exposició que mostra, a l'Alfolí de la Sal, obres dels 25 anys d'història de la Beca Internacional de Primavera de l'Escala. I, d'altra banda, continua oberta la convocatòria de la Beca de Tardor de Ciències i Ciències Socials. Hi ha temps fins el 26 de juny.