Els sepulcres dels comtes d’Empúries centren un cicle històric a Castelló d'Empúries

Era l’any 2002 quan un equip d’arqueòlegs, dirigits per Anna Maria Puig, van dur a terme un exhaustiu estudi i una posterior intervenció i restauració dels dos sepulcres dels comtes d’Empúries, que es preservaven a la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries. Aquest divendres 12 d'abril, a les set de la tarda, la mateixa experta ha estat convidada a obrir el primer cicle de conferències La Catedral de l’Empordà, Comitatus Impuriarum, organitzat per la Basílica i integrat per tres xerrades al temple. L’objectiu és «difondre la recerca entorn el monument» que, en aquesta ocasió, se centra en l’origen d’aquests sepulcres gòtics, parlar del seu passat i present i donant cabuda als estudis recents.

Després de la conferència inaugural d’Anna Maria Puig, el proper divendres 19 d'abril serà l’antropòloga forense i arqueòloga Bibiana Agustí qui prendrà la paraula. Agustí va ser l’experta que va realitzar l’autòpsia de les restes òssies que es trobaven dins dels sepulcres, les dels comtes Ponç VI (Magaulí) i Pere II, que, de fet, van ser analitzades per certificar-ne l’autenticitat. La darrera de les conferències anirà a càrrec de l’historiador de l’art Miquel Àngel Fumanal que els darrers anys ha dut a terme un exhaustiu estudi sobre la documentació referent a l’execució artística de les peces. La xerrada es farà el divendres 26 d’abril.