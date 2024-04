Coupernin: Lliçons de música a Peralada

La bellesa de les Lliçons de Tenebres del Dimecres Sant de François Couperin van ser les protagonistes del darrer espectacle de l’edició Pasqua d’enguany protagonitzades per dues sopranos de talent de línia canora brillant i transparent. Optant per aquesta via d’aparent simplicitat van resoldre plenament les subtileses de l’escriptura de Couperin amb gran ofici i determinació. No era una tasca fàcil i potser el camí escollit cap a una naturalitat pura -molt instrumental- podia resultar monòtona però el cert és que la partitura i l’estètica demanaven una resposta d’aquestes característiques tot i que hi van haver moments en què calia afuar les tintes dramàtiques i també en aquest cas ambues sopranos van estar a molt bon lloc. Van ser el motor de l’espectacle sense oblidar els magnífics perfils instrumentals del continu a càrrec de quatre intèrprets solistes de l’Orquestra de l’Òpera de Versalles. Les evolucions de les dues violes de gamba van ser fluents, marcades per la seguretat d’una molt bona dicció instrumental i plenitud sonora que juntament amb l’orgue positiu van esdevenir una molt bona base. Per que fa al cor cal remarcar la naturalitat i la bona adequació amb el concepte de la direcció musical encaminada vers la ponderació vocal amb molt bona harmonia de conjunt. La direcció de Chloé de Guillebon va respectar amb bon criteri les necessitats de la pàgina de Couperin així com el motets de Clérambault i les tres magnífiques peces de Charpentier que van oferir intercalades amb les tres lliçons. Un remarcable punt i seguit per aquesta edició que ha comptat amb apostes molt interessants amb músics de relleu del país molt ben equilibrats amb les propostes dels conjunts d’altres procedències que sense recórrer a les grans formacions internacionals de prestigi de primer nivell resolen una programació imaginativa molt ben travada.

