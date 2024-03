El Cor de l’Empordà interpreta «Diàleg de passions» de Bach a l’església de Sant Pere de l'Escala

El Cor de l’Empordà, dirigit per Quim Bonal, interpretarà la música de la Passió segons Sant Joan, de Johann Sebastian Bach, aquest diumenge, a les set de la tarda, a l’església de Pere de l’Escala. El concert, batejat com Diàleg de passions, inclou la narració d’Enric Arquimbau i l’actuació del baríton Xavier Mendoza i el pianista Marçal Font, com a solistes.

Aquesta peça, de la que Jordi Roca ha adaptat el text, busca establir un diàleg entre l’expressió cultural, realitzada des del refinament propi de les elits, amb la tradició popular per explicar uns fets ocorreguts fa dos mil·lennis a Jerusalem. Bach, el mestre per excel·lència, incorpora la participació del poble, usant cants que ell coneixia en forma d’himnes interpretats dins la litúrgia luterana. En aquest concert s’uneix el que succeeix a Verges cada Dijous Sant amb l’obra de Bach. Així els textos usats pel compositor són substituïts pel text emprat a la processó de Verges i arranjat per a l’ocasió.