José Luis Bartolomé evoca Cadaqués, des d’una mirada literària, al llibre «Un Cadaqués de novel·la»

José Luis Bartolomé manté un especial idil·li, que podria arribar a ser, fins i tot, embruix, amb Cadaqués. Després de publicar nombrosos articles sobre el poble en aquest setmanari, un dels quals va ser mereixedor del premi Carles Rahola de periodisme de Cadaqués, ara, de la mà del Centre d’Estudis Cadaquesencs, edita Un Cadaqués de novel·la, llibre que ressegueix episodis de la història del poble a través de la mirada literària de diferents autors que els han evocat. El volum es presenta dissabte a les sis de la tarda a la Societat l’Amistat.

La immersió que ha realitzat José Luis Bartolomé l’ha dut a rescatar i, en algun cas a descobrir, uns quaranta autors i les seves obres. Al costat de noms consagrats i estretament lligats a Cadaqués com Josep Pla, Eugeni d’Ors, Firmo Ferrer o Anna Maria Dalí, també n’apareixen d’altres poc coneguts, però que ell exalça poderosament com José Luis Segura, o vinculats de forma temporal al poble com és Gabriel García Márquez. «Sobre Cadaqués han escrit premis Nobel de Literatura, premis Sant Jordi, Planeta, hi ha autors molt consagrats», reconeix Bartolomé, qui ha fet una feina acurada «d’anar espigolant» per reconstruir «una història de Cadaqués» que parteix de mitjans del segle XIX amb relats sobre la fil·loxera i, més endavant, la Primera Guerra Mundial, la postguerra o l’arribada dels primers turistes «amb tot el que va suposar de transformació en costums». En aquest passeig, José Luis Bartolomé s’ha retrobat amb un «Cadaqués idíl·lic vist com un lloc terapèutic» enfront aquell «Cadaqués envaït per estrangers i gent de la burgesia barcelonina» fins a esdevenir, als anys 60, «en la meca del sexe, l’alcohol i el rock’n’roll». L’autor matisa, però, que ha buscat «tractar el tema amb simpatia i de forma didàctica» allunyant-se de la mirada de l’historiador i el cronista.

El llibre, doncs, es desgrana en vint-i-quatre capítols que s’aproximen a diferents aspectes com el contraban; els pescadors i pagesos; els coralers; els indians, americans i cubans; els naufragis o les bruixes. Cal destacar el rescat que fa l’autor dels contes publicats a la revista Sol Ixent al llarg de les diferents etapes. El volum inclou la bibliografia i les portades dels llibres consultats, que es converteixen en una porta d’entrada per continuar aquest viatge literari.