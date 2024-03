Setmana Santa d’humor amb el Festival Còmic de Figueres

«Un festival és l’alteració i el desordre d’una realitat quotidiana i cada any ens plantegem ser ambiciosos, repensant-lo i donant-li formes diferents perquè sigui atractiu». Així parla Xavier Valentí, codirector del Festival Còmic de Figueres, justificant els canvis i novetats que proposen en l’edició d’enguany que ha arrancat aquest dimarts amb la projecció de la pel·lícula Carbon i el show de Guillem Albà i la Marabunta, dijous al Teatre El Jardí dins la gira de comiat, i es tanca diumenge amb una festa oberta i gratuïta amb els francesos The Big Ukelélé Syndicate, a la plaça Josep Pla.

El mim francès Patrik Cottet. | EMPORDÀ / cristina vilà bartis. figueres

Una de les particularitats del Festival Còmic és que abraça espectacles «de formats molts diferents». Així, la Rambla acollirà muntatges de carrer, gratuïts i petit format, que desprenen aroma artesà: l’experiència immersiva Sie7e que la companyia andalusa Ymedio Teatro desgrana dins una caravana i només per a quinze persones cada deu minuts; Spailp, una peça de cinc minuts per a cinc persones, de Fanzini Productions i, finalment, les acrobàcies dels alemanys Avital & Jochen. La Rambla, també serà l’espai on es podrà gaudir amb la Churry, una pallassa que, justament, es va formar amb els cursos de clown impartits per Gardi Hutter , Pepa Plana o Leo Bassi al mateix festival figuerenc.

La periodista i activista Irantzu Varela. | EMPORDÀ / cristina vilà bartis. figueres

El Festival Còmic també cerca sorprendre i ho farà amb l’espectacle de gran format Exit que el Cirque Inextremiste porta, dalt d’un globus aerostàtic, al castell de Sant Ferran i que podran veure mig miler de persones, també d’accés gratuït, tot i que s’ofereixen algunes entrades per 10 euros a qui vulgui garantir plaça. Al Casino programen els monòlegs d’estrelles del moment: Marc Sarrats i Raquel Hervàs, Charlie Pee i Corbacho, mentre que a la Cate es podrà gaudir del mim francès Patrik Cottet, representatiu «d’aquell tipus de teatre que tant ens va inspirar els primers anys, artistes que són mestres, el riure sense més». En aquest escenari també s’alçarà l’activista i feminista basca de referència, Irantzu Varela, que busca despertar el somriure de les dones a partir de l’humor polític. Completarà el cartell i trencant els estereotips paios i heteropatriarcals, una proposta de l’artista d’ètnia gitana Silvia Agüero pensada «molt en clau de dona».