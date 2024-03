La Festa de la Resurrecció es prepara per reunir més de 75.000 persones a la Plaça de Cibeles de Madrid

Ja ha començat el compte enrere per a l'inici de la II Festa de la Resurrecció, que se celebra dissabte que 6 d'abril a les 18.30 hores a Plaça de Cibeles de Madrid. Després de reunir el 2023 més de 60.000 persones, aquesta segona edició torna a Madrid carregada de novetats que prometen repetir i millorar els èxits aconseguits l'any passat.

Segons els calculs de l'organització, l'Associació Catòlica de Propagandistes (ACdP), aquesta festa oberta a tothom, sigui o no cristià, registrarà una enorme afluència de públic de totes les edats. En concret, esperen reunir més de 75.000 persones entorn d'una proposta musical en la qual destaquen, entre altres, Modestia Aparte, Marilia (Ella Baila Sola) i el grup anglès HTB Worship (Alpha), a més de Hakuna Group Music, Juan Peña i Esténez, que ja van participar, amb gran èxit, en l'edició inaugural. El concert tornarà a estar presentat pel popular creador de continguts Nachter, acompanyat pel presentador de televisió i radio Jota Abril.

Fernando López, veu i guitarra de Modestia Aparte, explica que "participar en un esdeveniment tan familiar i bonic és fantàstic per a la banda i poder compartir les nostres cançons en un concert així, tan intergeneracional, és molt sorprenent. És un privilegi que el públic sempre ens aculli amb afecte".

Per part seva, Juan Peña assegura que "el concert de l'any passat va ser increïble. Primer, perquè soc cristià i per mi el més important és cantar-li a Déu. I també perquè veure tanta gent, tanta joventut, a tantes persones de tantes edats celebrant un dia junts com a cristians em va fer sentir molt orgullós. Va ser màgic".

Per a la jove promesa del pop espanyol, Estenez, un dels objectius d'aquesta cita és "fomentar l'esperança a través de la música. Crec que en l'actualitat és necessari, sobretot en la branca musical en la qual m'he especialitzat, l'art urbà, transmetre coses diferents com són l'esperança, l'amor i el respecte. Així que estic molt agraït, perquè jo, com a jove, també ho necessito".

Aquesta II Festa de la Resurrecció oferirà de nou accés lliure als assistents, amb la intenció de generar per segon any consecutiu l'excepcional ambient de fraternitat que va caracteritzar l'edició de 2023. La primera edició del festival, celebrada el 15 d'abril del passat any, no sols va aconseguir omplir la plaça madrilenya amb famílies i grups d'adolescents, sinó que va reunir una audiència de més de 50 milions de persones a través de les xarxes socials.

Sobre l'Associació Catòlica de Propagandistes

L'Associació Catòlica de Propagandistes (ACdP) és una agrupació de fidels laics units en la seva vocació d'evangelitzar la vida pública. Des de la seva creació en 1909, els membres de la ACdP participen activament en la societat, treballant per fer present en tots els àmbits el missatge de Jesucrist i de l'Església.