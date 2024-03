Vint artistes despullen les seves obres en l'exposició 'Esfullar roses', a Roses

La sala d'exposicions Ca l’Anita de Roses acull la mostra Esfullar roses, del col·lectiu Empordoneses. Comissariada pels artistes Pilar Farrés i Jaume Geli, l'exposició aplega obres d’una vintena d’artistes de diferents disciplines, i amb vincles amb el territori, que es nodreixen tant de les arts plàstiques com de la literatura. La inauguració d'aquesta mostra, que es podrà veure fins al 28 d'abril i que s'inclou dins el cicle Mes de Paraules, té lloc aquest divendres 22 de març, a les set de la tarda.

Pilar Farrés, comissària de l’exposició, explica que "les arts visuals i plàstiques, com la música o com les arts escèniques, no tenen perquè limitar-se a un cicle tancat de nodriment; hi ha un món infinit de possibilitats d’aproximacions, d’enllaços i d’interseccions, entre els quals escollim la literatura. La paraula, com a unitat significativa i simbòlica alhora, ofereix als artistes l’oportunitat de desenvolupar les seves obres des del concepte a l'objecte. Seria quelcom semblant a rebre llavors i obtenir-ne flors. Amb la continuació que donem a aquest moviment, via la literatura, via la reflexió escrita de diferents pensaments que ens generen les obres, esfullem aquestes flors i ens quedem amb les seves essències". En el cas de la mostra Esfullar roses, s’ha fet la petició a cada artista d’esfullar les seves obres de pètals esteticistes i anar a cercar l’essència del seu treball. I no com un exercici lúdic, sinó com una comprovació individual i col·lectiva de l’estat de les nostres arrels.

La peça de l'artista Anna Agustí. / Empordoneses

El catàleg de l’exposició mostra bé aquesta comunió entre obres visuals i plàstiques amb pensaments escrits fruit del plantejament inicial del projecte, però també amb els textos de Jaume Geli, escrits després de la recepció de cada una de les obres. Segons el comissari, "l’exposició podria tancar perfectament un cicle obert el 2020 amb 23 espines i que anualment ha apostat per l’acció col·lectiva i múltiple d’artistes i de disciplines. Al rerefons d’aquestes convocatòries s’hi podria trobar la persecució d’un increment de l’autoestima del nostre sector; d’una eclosió espontània de la manifestació artística, potent i sense processar; d’una aportació a l’art des de la voluntat i l’altruisme. Amb projectes com aquest perseguim la col·lectivitat com a valor, per la senzilla raó de permetre’ns crear, ni que sigui una vegada, de manera associada".

Els artistes que participen en aquesta mostra són Anna Bahí, Anna Agustí, Hontangas, Tatiana Blanqué, Cia. El Paller (Emma Teixidor i Dolo Yglesias), Joanic, Marta Darder, Marta Darnés, Andrea Ferrés, Dolors García, Jordi Gich, Paki Goikoechea, Manel Gràvalos, Patricia Maseda, Fiona Morrison, David Martínez, Núria Surribas, Torrent Pagès, Petra Vlasman, Michelle Wilson, Pilar Farrés i Jaume Geli.