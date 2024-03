Neix l’associació ArteSans de la Terra a Figueres i es presenta coincidint amb l'equinocci de primavera

Aprofitant l’equinocci de primavera, aquest dimecres, a les sis de la tarda, quan el Sol creuarà l’equador celeste, passant de l’hemisferi sud al nord, Figueres acollirà la presentació d’una nova associació, ArteSans de la Terra, vinculada amb l’art saludable. L’associació neix amb el propòsit «d’unir a creadors i creadores que utilitzen aquest art saludable en totes les àrees de la vida generant un impacte positiu en la naturalesa i en l’ésser humà d’una manera holística». L’associació té la seu a l’antiga galeria Ventós de Figueres, tancada la tardor del 2021, i la cara visible és Charo Tovar, qui, a principis de segle ja va obrir, en aquest mateix espai, la galeria Inside Art. En aquesta presentació, s’acompanya dels artistes Lili Lenfant, Muisés, María Jordán i Núria Casals.

Aquest nou projecte, que connecta l’art i la terra, busca contribuir en l’evolució positiva de la societat actual: «Volem donar l’art i el coneixement de l’ésser a través de la connexió amb la terra», explica Charo Tovar. Ella mateixa ha viscut l’experiència. Després de tancar l’etapa d’Inside Art, va fer una llarga estada a Barcelona fins que el 2012 va retornar a l’Empordà, concretament, al mas Garriga de Navata on va engegar Mas Terra, un projecte que buscava vincular l’art i el coneixement. «Vaig iniciar la recerca amb la terra, la biologia, perquè ho desconeixia tot», rememora. Així va començar a investigar i a connectar amb diferents «mestres de la terra», entre ells enginyers agrònoms, per aprendre a «regenerar la terra». Aleshores va adonar-se de l’alt grau de «desconnexió dels humans amb la natura i la terra». Tovar va sentir que «custodiava aquest lloc per recuperar un ecosistema destruït» allunyant-se de l’ús de químics i va prendre consciència que era possible tractar la terra d’una manera respectuosa i veure-la renéixer. A Mas Terra, Charo Tovar impulsa tallers i trobades amb especialistes.

«Una altra realitat és possible»

ArteSans de la Terra, associació sense ànim de lucre, tindrà com a objectiu «donar i compartir eines amb altres persones i desenvolupar projectes, tant individuals com col·lectius». «És sembrar per a qui vulgui formar-ne part i passar a l’acció, es necessiten humans perquè una altra realitat sigui possible, una realitat en la qual ser creadors, que puguem somiar-la i manifestar-la». Aquest nou espai, doncs, donarà acollida a artistes de diferents àmbits «que treballin des del cor i de manera equilibrada», però també a investigadors de qualsevol àrea del coneixement, com la música, la dansa, la pintura, la biologia, l’agricultura, la nutrició, l’arquitectura, l’astrologia, la tecnologia o la ciència. També obrirà les portes a aquelles associacions o entitats que «vibrin en la mateixa freqüència i vulguin formar part» del projecte.

Una de les primeres creadores que mostraran obra és Elsa Farrús, una artista catalana «canalitzadora» d’energies. Ho farà el mes de maig. També s’ha previst aviat acollir una xerrada que explorarà el vincle entre l’alimentació i el càncer. En aquest sentit, hi ha la idea de generar tallers, conferències, projeccions i presentacions, així com celebrar els diferents cicles de la Terra. Les activitats es podran seguir a través d’Instagram, @artesansdelaterra.