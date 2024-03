Salvador Dalí reapareix a les Falles de València

La figura del pintor figuerenc Salvador Dalí és inspiradora. Així, no és d'estranyar que, un any més, reaparegui a les Falles de València. Ho ha fet enguany com un dels ninots de la falla Mestre-Gozalbo-Comte d'Altea, creada pel mestre faller David Sánchez Llongo que s'ha endut, amb aquesta falla, el segon premi dins la Secció 1a A, en la qual competien setze falles més repartides per diferents barris de la ciutat. Al pintor de Figueres se'l pot veure amb les mans enlaire emergint de dins un llibre, concretament un exemplar de la Constitución Española, juntament amb qui semblaria el Quixot brandant una espasa. Al seu costat, un rellotge tou, que també es pot veure repetit en altres falles. Sobre dels dos personatges, un basc i un català amb barretina. A més, entorn del conjunt, que es va acabar de plantar aquest dissabte passat, no falten elements complementaris com ara un molí i un toro Osborne.

David Sánchez Llongo, l'autor d'aquesta falla batejada amb el curiós nom de Katharsis, és un mestre faller molt prolífic. A banda d'aquesta impressionant construcció, de caràcter molt oníric i protagonitzat per una figura femenina central i un vistós cavall cavalcat per un guerrer, aquest mestre faller també competia a la Secció Especial amb la falla d'Exposició-Misser Mascó que s'ha endut un meritori segon lloc dins la categoria reina, la categoria Especial. Amb el títol Sensitiva, descobrint els cinc sentits, aquesta obra ha aixecat molta expectació entre els milers de visitants.

Salvador Dalí no és l'únic pintor representat a les Falles 2024. Entre els nombrosos artistes, cal destacar un impressionant Vincent Van Gogh, Picasso, Velázquez o Frida Khalo, entre altres.

Salvador Dalí emergeix de dins un llibre, dins la falla Mestre Gozalbo-Comte d'Altea. / Cristina Vilà

També s'hi poden veure nombroses referències a Catalunya i al procés independentista, amb l'expresident i diputat al Parlament Europeu Carles Puigdemont al centre de totes les mirades. Una de les que ha aixecat més expectació és la proposada dins la falla Exposició-Misser Mascó que, justament, ha estat creada per David Sánchez.

Carles Puigdemont sortint del sarcòfag. / Cristina Vilà

Cal dir que les Falles de València 2024 s'acaben aquest dimarts 19 de març, coincidint amb la diada de Sant Josep. Ho fan, com cada any, amb la cremà col·lectiva de totes aquestes creacions de somni, a excepció del Ninot indultat d'aquest any.