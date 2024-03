La col·lecció de titelles de la filla d'André Breton, la nova «relíquia» del Museu del Joguet de Figueres

Al cor de Figueres, a la Rambla, trobem un indret especial, un univers que ens transporta a la infància i que ens permet viatjar en el temps: el Museu del Joguet de Catalunya. Situat a les dependències de l’antic Hotel París, l'equipament compta amb una important col·lecció de joguines, jocs i altres elements. Un assortiment que ara s'amplia amb la incorporació d'una nova «relíquia»: el conjunt de 35 titelles que pertanyien a la filla d'André Breton, el principal impulsor del moviment surrealista.

Les titelles representen diferents personatges i estan fetes de terracota pintada, teixit paper i filferro. L'escriptor surrealista i la seva dona, la pintora Jacqueline Lamba, les van comprar durant una estada de cinc mesos a Mèxic on es van allotjar a casa de Frida Kahlo. La seva filla, Aube Breton, les ha conservades fins ara i n'ha fet donació al Museu del Joguet, que les mostra en un àmbit propi del primer pis de l'exposició permanent.

Frida Kahlo i André Breton, en el viatge cap a Puebla (Mèxic) el 1938. / Museu del Joguet de Catalunya

Unes titelles amb història

Com dèiem, les titelles van ser comprades pel matrimoni format per André Breton i Jacqueline Lamba durant una estada de cinc mesos a Mèxic. Va ser el 1938. El matrimoni hi va viatjar perquè Breton va ser comissionat pel Ministeri d'Assumptes Exteriors francès per impartir diverses conferències sobre art i literatura.

Allotjats a la casa familiar del muralista Diego Rivera i de la pintora Frida Kahlo a la ciutat de Mèxic, durant aquesta estada Breton va conèixer el dirigent comunista Lev Trotski a qui admirava profundament. Trotski estava refugiat al país des d'inicis de 1937 gràcies a les gestions de Rivera i s'allotjava amb la seva família a la Casa Azul (actual Museo Frida Kahlo), propietat de Kahlo.

Una titella de la col·lecció. / Museu del Joguet de Catalunya

Mèxic va entusiasmar Breton i, de fet, com expliquen des del museu, l'escriptor el va considerar "el lloc surrealista per excel·lència". Breton també es va declarar admirador de la pintora Frida Kahlo, que al seu entendre encarnava l'ideal de dona surrealista i així va declarar el seu art, malgrat que Kahlo considerava l'escriptor arrogant i d'intel·lectualitat massa embafadora.

Poques setmanes després d'arribar a Mèxic, Breton va conèixer-hi Trotski, amb el qual va tenir una desena de trobades en les quals es va tractar sobre política, literatura i art. D'aquí en va sortir el manifest 'Per un art revolucionari independent', escrit per Trotski i Breton i també signat per Rivera. Els tres matrimonis van recórrer el país viatjant a diverses localitats com Toluca, Cuernavaca, Calixtlahuaca, Guadalajara, Michoacán, el volcà Popacatépetl i les piràmides de Xochicalco, entre altres. En companyia de Rivera, André Breton va adquirir figures prehispàniques i va aplegar exvots i altres elements d'art popular com màscares, ceràmica, marcs i nines, entre altres.

Una titella de la col·lecció. / Museu del Joguet de Catalunya

Comprades en un mercat

El conjunt de titelles que ara s'exposen al Museu del Joguet van ser adquirits per Jacqueline Lamba i Frida Kahlo, possiblement en un mercat de la ciutat de Mèxic. Les dues artistes van establir una profunda amistat, en part per la raó que eren sistemàticament excloses de les discussions teòriques i acadèmiques que tenien Breton, Rivera i Trotski durant les seves trobades.

En una carta que forma part del diari de Frida Kahlo, redactada el 1939 i que mai va arribar a enviar a Jacqueline Lamba, fa esment als titelles, alguns dels quals estaven en el seu poder i altres estaven al domicili parisenc de Breton i Lamba. Aquí, tal com recorda la seva filla Aube Breton, formaven part de la decoració del dormitori del matrimoni.

Al gener d'aquell any, Kahlo va viatjar a París convidada per Lamba per organitzar una exposició amb la seva obra, que Breton va organitzar a la galeria Renou & Colle. En aquesta, les obres de Kahlo es van exposar junt amb elements d'art popular que Breton i Lamba havien adquirit a Mèxic. Al Museo Frida Kahlo a Coyoacán, Mèxic Districte Federal, s'exposa un conjunt de titelles similars en un teatrí creat per Frida Kahlo.

Frida Kahlo i Jacqueline Lamba a Pátzcuaro, Michoacán (Mèxic), l'any 1938. / Museu del Joguet de Catalunya