El Teatre Jardí exhibirà la moda més solidària de Comerç Figueres a benefici de l'educació a Uganda

L’Associació Comerç Figueres torna a marcar tendència a la ciutat amb l’organització de la segona edició del Figueres Trend Show, una passarel·la de moda que es du a terme el dissabte 16 de març a partir de les sis de la tarda al Teatre El Jardí. En aquesta ocasió, es fa a benefici d’una bona causa, i és que l’esdeveniment fa costat a l’associació de l’Alt Empordà We Love Uganda, que lluita contra les desigualtats i per l’educació dels nens a Uganda. En aquesta ocasió, per a assistir a l’esdeveniment serà necessari fer una donació de 8 euros que es destinaran íntegrament al projecte d’aquesta entitat. La venda d’entrades es fa a taquilla el mateix dia una hora abans i a través d’aquest enllaç .

El Figueres Trend Show promet submergir als assistents en el món de les últimes tendències en moda per a aquesta temporada primavera-estiu. Es reuniran botigues associades que mostraran les seves millors creacions sobre la passarel·la. Des de roba de mainada, roba casual, ulleres, vestits de festa, auriculars i fins i tot pentinats, els assistents trobaran tot el que necessiten per a lluir a la moda i destacar en qualsevol ocasió. La passarel·la de moda serà l’escenari on les tendències cobraran vida, presentades per models professionals de l’agència Piùbella Models en una desfilada plena d’estil i elegància.

El Figueres Trend Show no es limita només a la passarel·la, ja que amenitzaran l’esdeveniment diferents companyies de dansa i música: l’Escola de dansa Marta Coll, l’escola de dansa contemporània El Paller, l’Aula de piano i cant de Jordi Rubau els alumnes de Mònica Lucena i la formació Gospel Tramunt.cor.