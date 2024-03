La filòloga i comissària de l’Any Montserrat Vayreda, Anna Maria Velaz, oferirà una conferència sobre la poetessa de Lladó. Ho farà aquest dimecres, a dos quarts de vuit del vespre, a la biblioteca de Figueres i l’acte forma part del programa del centenari del seu naixement.

Sota el títol Montserrat Vayreda, una dona singular, Anna Maria Velaz introduirà detalls de la vida i la trajectòria literària de l’escriptora, estretament vinculada a Figueres, on va viure des de la tendra infantesa fins a la seva mort, el 2006. De fet, per desig seu, la mateixa biblioteca on es farà la xerrada és dipositària de part de la seva obra escrita i dels llibres que van conformar la seva biblioteca personal, alguns dels quals estan dedicats pels autors a la poetessa. Part d’aquest fons també s’exhibeix fins al 16 de març en unes vitrines a l’entrada de l’equipament cultural.