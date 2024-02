El novembre del 2022, Taberna Libraria va impulsar el primer passeig teatral per les llibreries de Figueres. La iniciativa, possible gràcies a la complicitat de la Funcional Teatre i les mateixes llibreries implicades, va funcionar molt bé, movent un nombrós públic que no desconeixia el projecte de Taberna. Com l’experiència va anar bé, aquest dissabte es viurà la segona edició, aquest cop dedicant el passeig a Shakespeare.

Agnès Sáez, una de les fundadores de Taberna Libraria, explica que allò que les va motivar a engegar aquests passeigs «era fer coses en xarxa». De fet, quasi tots els projectes que impulsen són així: cerquen la complicitat d’altres entitats o particulars i comparteixen el rerefons de la passió per lectura, els llibres i la literatura. En aquest passeig teatral dedicat al gran dramaturg William Shakespeare, Josep Maria Cortada, de la Funcional Teatre, ha seleccionat textos de l’autor, extrets de peces tan emblemàtiques com Hamlet, Macbeth, Les alegres casades de Windsor, Al vostre gust, El rei Lear i La Tempestat. Els intèrprets que participaran en aquesta lectura dramatitzada són Càndid Miró, Núria Rodon, Marta Figueras, Martí Aguer, Gerard Carrión, Sara Bartolomé, Pilar Solana i Josep Maria Cortada. Aquest viatge literari s’iniciarà a les sis de la tarda tant a l’interior de la llibreria Edison com a la de la Bookman. En cadascuna d’aquestes llibreries, hi podrà haver un grup màxim de trenta persones. Quan s’acabi la lectura en un dels espais, els grups s’intercanviaran. El darrer espai del passeig serà la llibreria social Taberna Libraria, ubicada a la seu de l’associació de veïns del barri de l’Eixample. Allà, també es farà una lectura de textos i es tancarà l’acte amb un pica-pica. Per formar part del públic, però, cal inscriure’s prèviament trucant al 625 545 224. A banda d’aquesta proposta, Taberna Libraria té en marxa nous projectes: l’impuls de parelles lingüístiques a través del Consorci per a la Normalització Lingüística i un club de lectura fàcil i l’ampliació a dos els dies d’alliberaments de llibres a Figueres (dimarts i dissabtes). També Roses se suma als alliberaments que es faran també els dimarts en un punt del Passeig.