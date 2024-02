Més d’una cinquantena d’alumnes de l’escola Josep Pallach de Figueres, del projecte educatiu Planters de l’associació ConArte Internacional, van apropar-se, la setmana passada, a la dansa hip-hop de la mà de la reconeguda companyia Brodas Bros i dalt de l’escenari del Teatre El Jardí. Aquest taller va sorgir de la col·laboració entre ConArte i Figueres a Escena com també va passar fa unes poques setmanes amb la Ludwig Band. A diferència dels Brodas, però aquella ocasió va culminar amb la participació en el mateix concert i davant gairebé un miler de persones.

Per fomentar aquest apropament a les arts escèniques, a tots els alumnes de ConArte se’ls ofereix entrades gratuïtes a tots els espectacles de dansa i concerts de música que hi ha a la programació. La directora artística dels espais escènics, Aina Baig, valora molt positivament la resposta que estan rebent, ja que «tots són molt actius i venen molt i això els ofereix la possibilitat de veure molta varietat d’artistes i espectacles». Aina Baig destaca, per altra banda, el vessant més educatiu i social de la proposta que es materialitza en aquests tallers a les escoles de la mà dels mateixos artistes que, posteriorment, actuen al Municipal. «La idea és fer-ho cada any i anar creixent més, ser més ambiciosos», reflexiona la directora qui té molt clar que l’objectiu de base és no quedar-se només amb ConArte Internacional, sinó estendre-ho a tot el teixit associatiu per «vincular cultura, educació i el vessant més social perquè tothom pugui accedir a la cultura no només oferint preus reduïts a les entrades, sinó passant a formar-ne part a partir de tallers o activitats que els apropin a les arts escèniques i la música». A més, admet Aina Baig, cal aprofitar altres projectes educatius per continuar promocionant-ho.