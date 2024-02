Andreu Galofré, baix de La Ludwig Band, reconeix que «tractar amb nens i nenes és molt diferent» a pujar a un escenari. Tot i que «es desconcentren una mica al cap d’una estona, tenen moltes ganes de cantar i ballar». Andreu Galofré descriu com «d’agraïda» és l’experiència viscuda, aquesta passada setmana, amb alumnes de tercer i quart de primària a l’escola Anicet de Pagès de Figueres que va visitar amb el guitarrista Gabriel Bosch. La trobada és una col·laboració amb el projecte educatiu Planters de ConArte Internacional. Alguns d’aquests infants, junt amb altres de les escoles Amistat, on van anar Quim Carandell i Roger Cassola, i Josep Pous i Pagès, que van visitar Lluc Valverde i Pau Esteve, els acompanyaran aquest dissabte, a les vuit del vespre, a l’escenari del Teatre de Figueres, interpretant tres cançons mítiques del grup empordanès que ve a presentar el seu darrer treball, Gràcies per venir. Davant tindran una platea quasi a rebentar de fidels seguidors del grup.

Andreu Galofré i Gabriel Bosch destaquen «l’espontaneïtat» de les preguntes i la frescor que han trobat en aquests infants. Ho diuen sorpresos. Per a ells, és tota una novetat, ja que no havien fet mai una col·laboració d’aquesta mena, però «il·lusiona i reconforta portar música a les escoles i que els nens tinguin ganes de fer-ne». Les cançons que han preparat en aquests tallers amb dos-cents cinquanta alumnes, un centenar dels quals retrobaran el mateix dissabte al Teatre en un assaig previ, són S’ha mort l’home més vell d’Espolla, El fill del Rei i Jerusalem.

Cap d’aquestes peces forma part del nou treball, però són «columnes vertebrals» de La Ludwig Band. Gràcies per venir és el tercer llarg i cinquè disc de la banda d’Espolla i suposa una mena de retorn a casa, ja que l’han editat, en part, amb Jordi Solé als estudis de Music Lan, a Avinyonet de Puigventós, on, curiosament, Andreu Galofré havia fet pràctiques fa uns anys. El nou disc inclou onze peces, històries independents i quotidianes, «un àlbum conceptual construït amb diferents temes, però alguns personatges recurrents com Judes». Galofré admet que els hi ha sortit «una mica més pop, tot partint del folk, però agafant variants» amb certes pinzellades «rockeres» i algunes influències de músics com Bruce Springsteen, a qui van anar a veure els sis membres de la banda, l’any passat a Barcelona. El resultat final és fruit de l’experimentació a la qual s’obliguen «per veure on podem portar cada cançó» sense oblidar la necessitat «de passar-s’ho bé nosaltres i fer-ho passar bé als altres, que és al que aspirem». El músic no amaga que estan «aprenent l’ofici» i cada concert «és més emocionant». «Sempre hem tingut les expectatives baixes per anar creixent de mica en mica i així ho hem fet de manera natural i positiva», assegura. A la pregunta de si creuen haver assolit un so propi, Gabriel Bosch creu que sí, que l’han trobat: «La gent ja no diu que aquesta cançó sona molt a Bob Dylan o a Bruce, sinó que sona molt a la Ludwig i això és un bon senyal». Bosch referma que mantenen Espolla com el seu far, el lloc on van néixer i al qual es mantenen fidels. De fet, fa poques setmanes hi han actuat amb motiu de la Fira de l’Oli, per setè any consecutiu. «Volem seguir formant part de la festa», conclou, sense amagar, tampoc sense retrets, que hi actuen «pel mateix que ens pagaven fa set anys». Això sí no ha canviat.

Anna Carné, coordinadora de projectes de ConArte Internacional, referma la importància d’aquesta col·laboració, «que els nens entenguin que persones del mateix territori que ells poden fer una banda i triomfar». També en destaca la connexió que han establert els músics amb els infants, així com «els ponts» que des de fa temps han creat amb els programadors, en aquest cas, Figueres a Escena, però també amb Temporada Alta, que no deixa de ser «una de les funcions de ConArte», entitat que aquest 2024 celebra deu anys de vida i que està present a quatre escoles de primària de Figueres i tres de Salt.

Educació, art i cultura

Planters és una proposta de mediació artística que connecta i enforteix els vincles entre educació, arts i cultura d’un territori, amb l’objectiu d’introduir processos d’aprenentatge vinculats a les arts de la mà d’artistes en actiu i docents als centres educatius; d’establir i enfortir vincles entre els centres educatius i els equipaments i entitats culturals de l’entorn, i generar millores educatives pel que fa a la cohesió de grup, l’ús de la llengua catalana i la sensibilitat estètica. Per fer els tallers de Figueres, que culminaran en el concert de dissabte, les artistes de ConArte han treballat amb els nens prèviament, junt amb els especialistes de música de cada escola. Així, els infants han après qui són la Ludwig, què és una banda de pop, quins instruments té i les tres cançons escollides. Ho han fet tant en horari lectiu com durant les activitats extraescolars. «Entenem la vida cultural com de tothom i n’ha de fer ús tothom i així creem ponts des de l’escola perquè entenguin que poden anar de públic, però que l’escenari també és seu». Aquest curs, a Planters participen les artistes Maria Camats (conjunts d’ukeleles a Amistat i Pous i Pagès), Meritxell Genís, Sabina Ayats i Anna Carné (llenguatge musical, violí, violoncel i orquestra de corda a Anicet de Pagès).