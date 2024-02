La filòloga Anna Maria Velaz va conèixer la poetessa Montserrat Vayreda Trullol (1924-2006) en les vetllades que organitzava l’agrupació Atenea. Vayreda, recorda Velaz, venia amb la també poeta Maria Àngels Anglada. Més tard, estrenyerien vincles quan la filòloga s’encarregà d’editar una antologia de la seva poesia inèdita amb motiu dels vuitanta anys de la poetessa. «Teníem un contacte molt més proper, ens trobàvem cada tarda per triar els poemes. Va ser una relació fantàstica de respecte mutu i admiració per part meva», rememora Anna Maria Velaz qui ara, vint anys després, ha estat designada comissària de l’Any Montserrat Vayreda amb motiu del centenari del seu naixement. Després d’una presentació pública a Barcelona, fa dues setmanes, l’acte d’obertura de l’efemèride, que s’allargarà tot l’any, es fa aquest dimecres, a les 7 de la tarda, a l’auditori Caputxins de Figueres, la ciutat a la qual va ser fidel sempre, malgrat que mai va oblidar els seus orígens a Lladó.

En aquest primer acte als Caputxins, obert a tothom i promogut per l’Ajuntament i la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), s’ha inclòs una petita taula rodona entre la directora de la Càtedra Fages-Anglada, Mariàngela Vilallonga, i la mateixa Anna Maria Velaz, coordinada per l’escriptora i editora Maria Mercè Cuartiella. A més, es farà un tast de l’espectacle La sensibilitat de la tramuntana amb l’actor Martí Peraferrer i la cantant Glòria Vila. Està prevista, a més, l’assistència de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la directora de l’ILC, Izaskun Arretxe, i autoritats locals.

L’objectiu de l’Any Vayreda és «divulgar la seva personalitat i obra literària a tots els territoris de parla catalana perquè sigui coneguda com a escriptora i la seva trajectòria cívica i el seu compromís cultural». Anna Maria Velaz reconeix que Vayreda era «molt coneguda i estimada a l’Empordà, Girona i la Garrotxa, però fora no ho és tant com caldria». La idea és fer-la present en àmbits culturals diversos: tant biblioteques, entitats, instituts com escoles. «Cal fer xarxa», assegura Velaz qui se sent feliç en haver detectat ja els primers inputs des de punts allunyats de l’Empordà, com ara les Terres de l’Ebre. «Demanen i programen actes i és molt plaent perquè tot just comencem», assenyala.

Dins els nombrosos actes previstos, que podran ser molts més a mesura que avanci l’any, hi haurà jornades acadèmiques, però també conferències i exposicions, com la que està preparant Velaz per l’ILC, Somio obrir camins entenedors, i que serà itinerant. També una a la biblioteca de Figueres que s’inaugura aquest dimecres i que esdevé una mostra del fons Vayreda que custodia l’equipament i, tot seguit, una altra de documents que ressegueixen la seva relació amb pintors, que sempre va ser molt estreta i que l’havien dut a escriure sobre les seves exposicions al Museu de l’Empordà o fer col·laboracions. El 17 d’abril, el Casino Menestral prepara una vetllada amb poemes de la poetessa musicats expressament per a l’ocasió; la Funcional Teatre farà una lectura de poemes, també musicats, i, al setembre, la comissària conduirà una ruta literària per Figueres. La cloenda de l’Any Vayreda tindrà lloc la primera setmana de desembre a l’Ateneu Barcelonès. No és un espai triat atzarosament, ja que el primer llibre que va publicar, Entre el temps i l’eternitat, va ser a Barcelona. Aleshores, recorda Velaz, Vayreda es va relacionar amb els poetes del moment, però després ja es va «centrar en temàtica empordanesa». Això la va fer ser molt més reconeguda a casa. Aquesta commemoració vol, doncs, portar el seu llegat arreu.

La comissària descriu Montserrat Vayreda com «una dona de caràcter, valenta, empoderada, amb idees clares i bona persona». L’amor que sentia per la natura, la terra, el país, la va traslladar als seus versos. Ella creu que «seria feliç» amb aquest homenatge que li fa el país. De fet, tot el que es va fer «en els seus vuitanta anys ho va agrair molt». Aquest cop, fins i tot, es batejarà un tren amb el seu nom i s’hi projectarà un clip en el canal de televisió dels ferrocarrils.