Llegir pot ser un viatge fascinant, però, a molts infants, se'ls fa feixuc i, fins i tot, incomprensible, cosa que els genera frustració, un sentiment que podria ser l'inici del fracàs escolar. Per evitar-ho, Taberna Libraria i la Fundació Sant Vicenç de Paül de Figueres desenvolupen amb èxit el programa Lecxit de la Fundació Bofill amb el qual setze voluntaris apassionats de la lectura transmeten aquest gust a disset infants.

Bryana Peralta té nou anys i, des de l’any passat, és una dels disset alumnes procedents de centres educatius figuerencs que s’han sumat al Lecxit, un programa creat per la Fundació Bofill fa deu anys, que es duu a terme a més de cent cinquanta municipis de Catalunya, amb l’objectiu d’incrementar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora. A Figueres, el Lecxit va arribar l’any passat de la mà de la llibreria social Taberna Libraria amb la complicitat d’Atrapa-Somis de la Fundació Sant Vicenç de Paül, que aporta els nens i la seva seu per fer les trobades entre aquests infants i els setze voluntaris adults que s’han apuntat. La bona acollida que està tenint ha fet que els organitzadors hagin pensat a ampliar-lo per incloure també alumnes de secundària. El programa es dirà Llegim i, per fer-ho possible, ara necessiten vint-i-quatre voluntaris.

Bryana explica que el que més li agrada de l’hora que passa cada setmana amb la voluntària Agnès Sáez, que també és una de les fundadores de Taberna Libraria i coordinadora d’aquest projecte, és llegir de forma compartida els llibres, tots de gran qualitat i molts facilitats per la biblioteca de Figueres, que escull de la caixa que té assignada cada parella. També, però, confessa que l’entusiasma escriure. Ho fa en una llibreta que ha decorat i que li van donar a l’inici del programa. En ella valora cada llibre després de llegir-lo. També hi ha escrit els sentiments que li desperta la lectura en general: «Calma, alegria, curiositat i una mica de timidesa» que, segons constata Sáez després d’uns mesos juntes, «ja l’està deixant de banda sent molt més expressiva». En aquest sentit, entre l’infant i el voluntari es crea un vincle i una gran complicitat, com refermen Carme Lagresa i Núria Reig, també voluntàries del Lecxit i entusiastes de l’experiència. La Fundació Sant Vicenç de Paül ja havia intentat iniciar el Lecxit abans, però, com diu la directora Maria Solés, no van reeixir, fins ara. «Ja vèiem que era un projecte que ens interessava molt», reconeix Solés. Així que quan Sáez els va proposar fer-ho conjuntament, no va dubtar gens. El temps li ha donat la raó: «El balanç del Lecxit és extremadament positiu, és un projecte genial i molts nens repeteixen perquè enganxa».

El projecte, doncs, es va engegar el març passat amb catorze voluntaris, que van rebre formació a través de la Fundació Bofill. Aquest curs, iniciat el novembre, molts nens han repetit. Tot i els pocs mesos d’activitat, Sáez avança que la valoració ja és molt bona: «Fomentem la lectura acompanyada per millorar la comprensió lectora i adquirir nous hàbits lectors i el plaer de llegir». Sáez explica que, a vegades, «els nens poden tenir molt bones capacitats, però si hi ha algun punt de lectura que et frena, vas enrere i acabes en fracàs escolar». Amb el Lecxit això se supera i, a més, s’alimenta el gust per la lectura. Ho fa possible l’acompanyament dels voluntaris que tenen un perfil variat, sent principalment, persones jubilades i adults, tot i que també alguna més jove. Sáez reconeix que només dues són mestres. És el cas de Núria Reig, que també participa en l’escola d’adults i que detalla, com a cada sessió, fan una preparació a la lectura i, posteriorment, alliberen la imaginació per conversar «sobre el que diu el llibre i el que podria dir». Per a Reig és ben clar que fer de voluntària l’enriqueix: «És una sort».

Veient, doncs, la bona acollida del Lecxit, ara es vol estendre a alumnes de secundària, ja que s’han detectat problemes de comprensió lectora, també en aquests nivells. «El sistema educatiu deixa que els nens passin de curs sense la capacitat bàsica, ens trobem a alumnes de primer i segon d’ESO que no tenen comprensió lectora i és aquí on comença la dificultat, quan un nen no entén un enunciat ja no sap què ha de fer», evidencia Maria Solés, tot afegint que «la voluntat és ajudar-los a tenir èxit en els seus estudis». Aquest nou programa, que es dirà Llegim, l’impulsen també Taberna Libraria i la Fundació Sant Vicenç de Paül i hi ha la idea de culminar-ho amb algun acte públic de lectura. Qui vulgui col·laborar com a voluntari o rebre més informació pot trucar al 972 670 130 o al 625 545 224.

Recerca d’un nou espai

A banda del Lecxit, Taberna Libraria continua amb els seus projectes a Figueres: des d’alliberaments de llibres cada dimarts a la placeta baixa de la Rambla; passant per l’acollida el darrer dimecres de mes de persones de l’associació de famílies de Salut Mental de les comarques gironines, fins als dissabtes musicals. A més, es manté latent la necessitat de trobar una nova seu, ja que l’actual se’ls ha quedat extremadament petita davant el gran volum de llibres. Per aquest tema voldrien aconseguir la complicitat de l’Ajuntament.