La Llibreria Alibri ha acollit l’homenatge a l’escriptor figuerenc Vicenç Pagès i Jordà en el primer aniversari de la seva mort. Pagès va morir el 27 d’agost del 2022 a Torroella de Montgrí. Alguns dels seus amics i lectors han participat en aquest record que ha consistit en una lectura de fragments de les seves obres. Francesc-Marc Álvaro, Joan Burdeus, Joan Carreras, Eva Comas, Eduard Márquez, Joaquim Noguero, Marc Pastor, Eduard Márquez, Adrià Pujol i Enric Sullà han estat les personalitats que hi han assistit. En el llegat de Pagès destaquen títols com 'El món d'Horaci', 'La felicitat no és completa' i, sobretot, 'Els jugadors de whist'.

La trobada ha servit per repassar el llegat de l’escriptor en la literatura catalana, però també s’hi han compartit anècdotes personals dels seus amics, lectors i companys de professió. El periodista i escriptor, Francesc-Marc Álvaro, ha explicat que Vicenç Pagès "va ser un dels autors de la dècada dels 60 més importants" i que "va ser un gran renovador de les nostres lletres". A més, considera que “se l’estudiarà com algú que aporta una perspectiva nova””. Álvaro ha escollit per a l’ocasió un fragment de l’obra ‘Memòria vintage’. La responsable de l'agenda cultural de la Llibreria Alibri, Sandra Martí, ha destacat que Vicenç Pagès "va ser una figura clau en el món de les lletres catalanes". Precisament per aquest motiu justifica la importància diu retre aquest homenatge al seu record. “Va ser un escriptor que jugava i investigava molt, tocava moltes branques”, ha afegit. L'escriptor Eduard Márquez ha aprofitat la seva intervenció per parlar de l’aspecte més personal de Pagès. Márquez ha recordat les converses que tenien i en les quals no només vaig aprendre molt llegint-lo, "sinó també conversant amb ell". “Això és molt excepcional entre els escriptors i quan ho has perdut fa molta pena”, ha lamentat. Premi Nacional de Cultura Vicenç Pagès i Jordà va néixer a Figueres el 1963. Va guanyar la Biennal de Barcelona el 1989 i el 1997 va publicar la novel·la 'Carta a la reina d'Anglaterra'. En la seva obra destaquen títols com 'El món d'Horaci', 'La felicitat no és completa' i, sobretot, 'Els jugadors de whist'. Pagès va col·laborar amb els diaris 'El Punt Avui' i 'El Periódico', la revista 'Presència' i el digital cultural 'Núvol', entre altres, i va exercir de professor a la Universitat Ramon Llull (URL). El 2013 va rebre el Premi Sant Jordi d'Òmnium Cultural per 'Dies de frontera' i la Generalitat el va distingir amb el Premi Nacional de Cultura l'any 2014.