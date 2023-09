Del 22 al 24 de setembre de 2023 tindrà lloc a Portbou la VIII edició de l’Escola d’Estiu Walter Benjamin sota el títol Història i Memòria: Exili i Resistència. En aquesta nova edició, organitzada per l’Associació Passatges de Cultura Contemporània amb la col·laboració de l’Ajuntament de Portbou, diversos especialistes exposen, en tallers i ponències, aspectes relacionats amb el filòsof alemany que va morir al municipi fronterer ara fa vuitanta-tres anys. L’esdeveniment es complementa amb diverses activitats culturals com conferències, recitals de poesia, teatre escenificat, i un avançament breu de l’òpera d’Antoni Ros Marbà Benjamin a Portbou clourà les jornades. Estan convidats els conferenciants: Cari Oriol Serres, Jordi Palou-Loverdos, Carme Alda Elorza, Sarra Barroso, Maria Gelpí, Amalia Rodríguez Monroy i Maria Maïlat.

Pilar Parcerisas, presidenta de l’Associació i conductora de les jornades recalca que «en aquest temps digital no hi ha espai per a la reflexió ni per a l’experiència. Walter Benjamin ve a dir que l’historiador reconstrueix el passat, però la memòria construeix el seu sentit». En aquestes jornades «treballarem, doncs, la memòria dels exilis europeus, que no han parat de créixer amb la invasió de Rússia a Ucraïna, que sacseja els fonaments d’Europa. De Berlín als Pirineus va ser el camí de l’exili de nord a sud, s’aturà uns anys a París, foragitant els refugiats que de l’Europa central, Alemanya i Àustria fugien cap a un món més segur que el que oferia l’ascens del nacionalisme al poder el 1933». El programa del seminari es complementa amb activitats culturals de caràcter transversal per a tots els públics. Així el dia 23 hi haurà la projecció del film Die Wasser Des Bug (Les aigües del Bug) de Marc Sagnol, sobre el genocidi que va viure Paul Celan.

Durant les jornades es faran diferents presentacions de llibres, la primera, el 23 a les cinc de la tarda, per parlar de Las sin sombrero, de Tania Balló, artistes i escriptores de la generació del 27, amb presència de l’autora. El mateix dia a dos quarts de set de la tarda, es presentarà Paul Celan i Walter Benjamin. Antologia de poemes, de Paul Celan, traduït per Antoni Pous, amb pròleg de Maria Maïlat. El dia 24 al matí serà el torn de Walter Benjamin i la tempesta del progrés, d’Agnès Sinaï, publicació de la Fundació Angelus Novus amb Edicions Reremús.

El programa també inclou l’exposició Flucht (Fugida d’un interior complex i de l’Alemanya nazi) amb fotografies d’Espe Pons que s’inaugura divendres 22 amb visites fins al 14 d’octubre.

El darrer dia, el 24, a dos quarts de dotze del matí, es farà l’avançament de l’òpera al Liceu Benjamin a Portbou d’Antoni Ros Marbà. Una hora més tard s’organitzen els actes commemoratius que es fan cada any i que apleguen la població al cementiri per retre homenatge a la figura del filòsof Walter Benjamin.