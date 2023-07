Vilafant vibrarà un cop més les nits de divendres, i és que tornen els Vespres Musicals a Palol Sabaldòria, que enguany arriben a la seva 23a edició. Els motors del festival s’engegaran aquest divendres, 7 de juliol, amb el ja popular concert solidari a benefici de l’Associació Contra el Càncer del municipi. Aquest any anirà a càrrec de Dolça Tardor, que presentarà un espectacle musical que començarà a 2/4 de 10 del vespre. L’entrada és un donatiu de 10 euros.

Després d’aquest solidari tret de sortida, el festival de música vilafantenc continuarà amb la seva programació el divendres vinent, 14 de juliol, amb el concert del cantant Dani Flaco, que portarà a Palol Sabaldòria el seu «rock d’autor de tall acústic i personal», presentant el seu darrer disc, Al Alimón.

Una setmana més tard, el divendres 21 de juliol es posarà el punt final als Vespres Musicals amb el concert de la cantautora vigatana Joana Serrat. Acompanyada per un trio musical, presentarà el seu cinquè àlbum, Hardcore from the Heart.

Val a dir que durant tots els concerts hi haurà servei de bar de la mà de l’agrupació Revolució Jove de Vilafant. Els Vespres Musicals estan organitzats per l’Ajuntament, amb l’assessorament artístic de Joanjo Bosk.