El MedFoto, el concurs de fotografia centrat exclusivament en el mar Mediterrani i la seva relació amb les persones, ha fet publiques les 36 imatges i els 3 relats finalistes de la seva tercera edició.

La publicació de les imatges al compte d'Instagram del concurs (@medfotocontest), el dia 1 de juliol, dóna inici al període de votació que revelarà l'autor o autora guanyador del premi Votació Popular. Aquest guardó, que consisteix en una dotació econòmica de 200 euros, serà atorgat a la imatge que obtingui més "M'agrada" en el mateix compte d'Instagram. El període de votació popular romandrà obert de l'1 al 15 de juliol.

Aquest any, el jurat, format per sis experts en el món de la fotografia i el medi marí, ha hagut de seleccionar entre gairebé 1.400 imatges presentades i un 50% més de participants que la darrera edició, alguns procedents de països com França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Portugal o Turquia. A més de la seva qualitat i originalitat, els membres del jurat també han valorat el tracte ètic a les plantes i animals fotografiats.

La millor fotografia de l’edició 2023, així com les guanyadores de les vuit categories del MedFoto i els guardons especials “L’Escala” i “Costa Brava”, es faran públics el proper divendres 4 d’agost, durant la cerimònia d’entrega de trofeus. L’acte se celebrarà al Club Nàutic l’Escala i servirà per inaugurar l’exposició de les imatges finalistes d’aquesta edició. Fins el dimarts 5 de setembre, es podrà visitar la mostra a la Sala de Juntes de l’entitat esportiva escalenca.

El MedFoto 2023 s’encamina, així, cap al seu desenllaç. Aquest any, el concurs que aborda la temàtica "El mar i les persones" repartirà prop de 4.000 euros en premis en metàl·lic entre les fotografies vencedores, a més dels dos premis especials.

Una iniciativa conjunta

El MedFoto és una iniciativa que neix de la col·laboració entre el Club Nàutic l’Escala i la Fundació Alive, amb el suport de l’Ajuntament de l’Escala i té per objectiu posar en valor la fràgil relació entre les persones i el mar, així com donar a conèixer els valors naturals de l’entorn marí i fomentar l’actitud responsable de tots els agents que operen en el món marí i del públic en general. Amb la recollida i la difusió del material visual del concurs, el concurs treballa per contribuir al coneixement i la preservació del medi marí.

En aquesta edició, el certamen compta amb el suport de Ports de la Generalitat, l’Ajuntament de l’Escala, Empordà Turisme, Apnae, el càmping La Ballena Alegre, Festival Portalblau i Improcat.