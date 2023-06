Música, esport i animació de carrer són alguns dels elements que es fusionen en el cartell de la festa major de Maçanet de Cabrenys, una de les més matineres d’aquest estiu a la comarca. Els joves són els primers a tastar-ne els fruits aquest divendres amb una nit pensada «per ells i per a ells» a través de l’associació cultural i juvenil El Catau, com reconeix l’alcalde Javi Molina. La música, aquest primer dia, la punxarà, a partir de la mitjanit, el Dj Office, al pàrquing del Pont, espai ampli i agradable on es muntarà l’escenari i el servei de bar de la festa.

Quelcom que assenyala l’alcalde és que aquesta és una festa «pensada per a tothom». Organitzada per la comissió de Festes, el cert és que s’ha buscat satisfer els interessos de totes les generacions. Així dissabte a les 10 del matí, el Centre Excursionista local ha programat una pedalada popular per l’entorn del poble oberta a totes les edats. Ja a la tarda, a dos quarts de set, es proposa un nou espectacle infantil de carrer, La volta al món en uns quants contes, a la plaça. A la mitjanit, seran els coneguts grups Masovera Barbuda i Serial Killerz els que faran ballar el personal. Els actes del diumenge són més tradicionals amb la missa a l’església de Sant Martí, a les 11 del matí, i, una hora després, i al mateix espai, l’actuació de la coral local, una formació integrada per veïns de Maçanet i d’altres pobles de l’entorn, que ja té uns anys d’història. L’alcalde explica que han optat per fer el concert coral a l’interior del recinte «per qüestions de sonoritat i per evitar la dispersió de la veu a l’exterior». La jornada es tancarà amb la interpretació de sardanes a la plaça a càrrec de la cobla Porqueres. La festa es conclou el dilluns, jornada festiva a Maçanet, oferint a tots els veïns entrada gratuïta a la piscina i diversió amb inflables. Javi Molina explica que ara aquests primers dies d’estiu el poble ja viu plenament immers en la temporada. En aquest sentit, el poble pràcticament dobla la població, sigui amb segones residències a les urbanitzacions o turisme que tria Maçanet per passar-hi les vacances en hotels i càmpings. «Som una destinació turística pel que fa a muntanya força important i molt completa. Tenim gorgs per visitar, rutes de BTT, de senderisme i pel que fa a restaurants tenim locals amb mencions i reconeixements gastronòmics importants», confirma l’alcalde. En aquest sentit, Molina reconeix que el nou equip de govern volen «potenciar molt més la promoció turística i trobar productes turístics més alineats amb la demanda actual del públic, més associats a la sostenibilitat». Respecte a la sequera que es pateix arreu del país, Maçanet de Cabrenys també està afectada pel decret d’excepcionalitat. Malgrat que les pluges de les darreres setmanes van fer pujar el nivell de l’Arnera, no abaixen la guàrdia. Tot i això, Molina explica que la piscina municipal funciona i assegura que «Maçanet és una mica un refugi climàtic».