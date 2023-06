L'artista Ana Novella inaugura l'exposició individual L'ocell de foc dels Aiguamolls aquest dissabte, a les 7 de la la tarda, a l'espai d'art de la capella de Sant Sebastià de Sant Pere Pescado. La mostra inclou una col.leció d'obres fetes a través de la mirada de l'Ocell Rosat, el flamenc, l'ocell aquatic que quan estèn les ales als cels, sobre la fauna i la flora, deixa una estela de foc. Com reconeix la creadora, "la visió del Phoenicopterus, l'ocell romantic i fabulós, m'ha obert la porta a l'oasi de vida alt-empordanesa". En el text que acompanya l'exposició, Josep Espigulé, director pedagògic i exdirector del Parc Natural dels Aiguamolls, descriu "l'Anna novella, amb o sense tramuntana, ha passejat, ha fet inmersió a la Matrix dels Aiguamolls, s'ha deixat sorprendre per una realitat que supera la ficció, si més no en moltes vegades el quotidià del ciutadà normal i s'ha corprès, s'ha enmarat d'aquesta vida de les maresmes, d'aquesta vitalitat encomanadissa, i després d'aquest fruir entre fang, llaunes, joncs, oms i freixes plens de banyams de daines, estirats colls d'àlics rosats, mirallets verd-blaus d'ànecs mascles, cames-llargues, rossinyols, acolorits abellerols i blauets". Aquesta exposició es podrà admirar fins al 8 de juliol.