Davant d’una paret blanca, la connexió d’aquell que l’observa esdevé pràcticament nul·la. Per a un creador, però, una paret blanca esdevé una porta oberta a un món d’infinites possibilitats i un regal per aquell que la contempla. Així ho demostren els treballs realitzats per Ana Novella i Alba Falgarona, qui signa artísticament com a Wäwä, a la biblioteca de Sant Pere Pescador. Les intervencions de cadascuna d’elles -una a l’escala i l’altra, a la zona infantil- han transformat radicalment l’ambientació d’aquest equipament dotant-lo de calidesa i personalitat i permetent, sobretot en el cas de Novella, submergir als usuaris en una impressionant al·legoria del poble.

Ana Novella explica, encara amb els pinzells a la mà, haver-se sentit feliç a l’haver estat seleccionada per l’Ajuntament per transformar aquest espai. Del projecte original que va presentar, li va caldre adaptar-lo a la paret de l’escala, que és el que li va tocar finalment i que ha anat creixent aprofitant l’alçada i estenent-se per les bandes a mesura que el seu mural anava prenent vida. Així, el riu Fluvià esdevé el fil conductor, l’element que emmarca el poble. "És un riu que subtilment va pujant cap al cel", descriu Novella. La seva obra també està poblada de llibres oberts: un d’on emergeixen la caputxeta i el llop; un altre amb un porquet surfejant i un tercer submergit en l’aigua mentre una nena el contempla.

El gust pel món oníric d’Ana Novella es manté en aquesta obra pintada en acrílic i colors tendres que mostren "Sant Pere com un conte". Tant que els usuaris no han perdut l’ocasió per fer suggeriments a la creadora, com fer més identificable el campanar de l’església, incorporar el pont "com a nexe d’unió" i aflorar l’illa de Caramany. Ella, agraïda, ha recollit "aquests consells d’or" i els ha incorporat introduint-hi les cigonyes i la llúdriga. "M’agrada que la gent s’identifiqui amb el mural i hagi anat aportant", comenta tot recordant que ella viu al poble des de fa cinc anys, però que se’l sent molt seu.

Per la seva part, a l’interior, a la zona infantil, es troba el treball de la Wäwä qui ha recreat altres personatges de contes amb les pomes emmarcant-los. La il·lustradora ha manifestat sentir-se "feliç de poder fer més acollidor els espais pels més petits i petites". La creació d’aquests murals coincideix també amb l’estrena, aquest gener, de mobiliari a la zona infantil de l’equipament que, val a dir, genera molta activitat al llarg de l’any. Així, per exemple, aquest divendres, a les 7 de la tarda, està prevista la visita de l’escriptor Martí Gironell per presentar el seu llibre El fabricant de records, amb el que va guanyar el premi Prudenci Bertrana inspirant-se en la vida del fotògraf Fargnoli.