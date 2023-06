Tot va començar com aquell que no vol la cosa l’any 2006 quan Martín Guirado va veure al seu nebot amb un aparell de detectar metalls. Aleshores es va afeccionar a anar pels camps llaurats de l’entorn del seu poble, a mig quilòmetre de Castelló d’Empúries, buscant petits «tresors». Fins avui. Tot allò d’interès històric que recull, principalment monedes i petits objectes, els dona al Museu d’Història Medieval. La darrera cessió ha estat fa pocs dies: un conjunt de noranta-nou peces, entre les quals, destacaven vint-i-sis monedes de diferents períodes, vint-i-sis bales de plom dels segles XVII i XVIII i cinc granades B3 de la Guerra Civil Espanyola, entre altres.

Martín Guirado, que ara té seixanta-tres anys, es passeja regularment un cop per setmana, preferentment els dilluns pels camps a tocar el poble, fins i tot, alguns propers al terme de Vilanova de la Muga, amb l’aparell de detecció. També acompanyat d’un amic seu, en Joan, a qui ha seduït amb aquesta activitat d’exploració i descoberta. Amb ell, també, després de dedicar un parell d’hores a la recerca, conclouen de forma amable la tarda, fent un most junts i parlant sobre les troballes. «Els pagesos ja em coneixen i mai vaig als camps cultivats o acabats de sembrar perquè aquests s’han de respectar», comenta. Ara no és la millor època per passar-hi perquè quasi tots ho estan. Haurà d’esperar-se fins al setembre o octubre quan els professionals de la terra comencin, de nou, a remoure-la i tot el que contingui vagi quedant al descobert.

«En un museu saben apreciar-ho i ho veu tothom; què farien en un calaix o què en trauria jo de vendre’ls, dos o tres euros»

El castelloní admet que, a hores d’ara, «ja no em sorprenc de trobar coses, estic acostumat». Tot i això, quan ha descobert certes peces de rellevància no ha pogut evitar emocionar-se. Explica, però, que sovint les monedes que troba són repetides i que els objectes presenten un fort desgast provocat pel pas del temps o pel traginar regular al camp. Tot i això, tant ell com el seu company, opten per donar tot el que localitzen, i que té interès, al Museu d’Història Medieval. «En un museu saben apreciar-ho i ho veu tothom; què farien en un calaix o què en trauria jo de vendre’ls, dos o tres euros», es pregunta. Explica que el mercat de la moneda «s’ha devaluat molt els últims anys i quasi no valen res i, a més, et donen el que ells volen». A part de monedes, han arribat a trobar segells, anells de coure, entre altres. També alguna moneda de plata. Una altra satisfacció, afirma, és anar al museu i veure alguna de les peces exposades, a la vegada que rememora on la va trobar. De la darrera donació destaca la més antiga, d’època romana i la més moderna, del regnat d’Isabel II (1833-1868). També hi ha maravedís, sisens, ardits, monedes de Girona, i de diferents valors d’ús corrent a l’època corresponent. Pertanyen als períodes dels regnats de Felip IV, Lluís XIV, Carles III, Ferran VII i Isabel II, entre altres. Guirado reconeix que cada vegada li costa més anar a explorar el territori -«no aguantes tant com abans»- però que no ho deixarà de fer. La setmana passada, per exemple, van trobar sis o set monedes de coure, força gastades.