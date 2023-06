La història de Sant Miquel de Fluvià és llarga i rica i bona part d’ella gira al voltant de l’icònic monestir, del qual es van concloure les obres de consolidació i restauració l’any passat i sobre el qual, aquest divendres, a dos quarts de vuit del vespre, se’n presenta el llibre El monestir de Sant Miquel de Fluvià, una història retrobada, poques hores abans de la Fira d’Oficis Artesans, que es fa diumenge. L’edició d’aquest volum, editat per l’Ajuntament i que aplega la veu d’historiadors, tècnics i arqueòlegs implicats en la restauració, se suma a la compra recent d’un edifici just davant l’església que es vol dedicar, a mitjà termini, a servei de recepció i informació de visitants i espai de restauració i venda de productes locals, així com possibilitar l’ampliació de la plaça de l’Església. «Aquesta és la cirereta del pastís», reconeix l’alcalde Àngel Posas.

La Fira d’Oficis Artesans és una data molt important per al poble: «És com la festa major», afirma l’alcalde, una cita en el calendari que serveix «per dinamitzar i on tothom participa», des d’associacions fins als infants de l’escola. Aquests, per exemple, ja han escalfat motors amb un taller d’Alícia Herrera i també en seran protagonistes, diumenge a la tarda, amb la cercavila i el ball dels capgrossos creats fa uns anys. De fet, l’estructura de la fira es manté. Per una banda, al voltant del monestir, es desplegarà una secció monogràfica amb una desena de parades dedicades a les plantes aromàtiques i els aliments silvestres així com una exposició fotogràfica, instal·lada a la sala de l’abadia, sobre plantes que es localitzen al voltant de Sant Miquel de Fluvià i que aplega l’art del fotògraf Jordi Mestre i la saviesa del jardiner Xanu qui les ha seleccionat.

Per altra banda, els visitants també podran admirar una trentena d’artesans que encara treballen manualment, molts d’ells fent demostracions in situ i treballant la fusta, el cuir, la pedra o el cartró per crear esclops, pipes, escultures o joies, entre altres productes. També hi haurà alguna parada d’alimentació, ubicada al carrer Major, reformat l’any passat. L’alcalde recorda que a Sant Miquel de Fluvià donen prioritat «a la qualitat i no a la quantitat». Això potser és el que ha permès que aquesta sigui «una fira de referència» al país «amb un ambient molt maco entre els artesans». La prova és que molts són fidels. També el públic que busca la singularitat d’una fira on, enguany, Solucions Escèniques representarà l’espectacle L’eixam del romaní, matí i tarda. Fungi Girona oferirà un taller i actuaran els Picots del Fluvià. A més, durant tot el dia, David Martínez farà un taller de dibuix i hi haurà jocs de fusta a la pista.

Val a dir que, matí i tarda, es farà una visita guiada a l’església i els visitants tindran l’oportunitat de contemplar el resultat de la museïtzació del forn romà conclosa fa poc i que permetrà veure’l des d’una altra perspectiva, per dalt i no per l’interior com fins ara.