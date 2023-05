Com ha de ser la nova cançó de Rosalía, de la qual la cantant ha fet un avenç, que en tan sols unes hores ha acumulat milers de ‘likes’ a través de xarxes socials com Instagram. I és que, una vegada més, la cantant ha aprofitat el seu poder d’organitzar les masses davant el seu perfil per compartir alguna cosa que segur que li ha fet molta il·lusió, segons explica la revista ‘Woman’, de Prensa Ibérica.

.@Rosalia adelanta 'TUYA', su próximo single, vía TikTok. pic.twitter.com/GnLafKv5Gd — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) 29 de mayo de 2023 La ‘culpable’ de tot això és ‘2YA TUya 2YA TUya 2YA TUyaa2YAA’ (efectivament, un altre dels seus indescriptibles títols, al més pur estil ‘CUUUUuuuuuute’), un tema que sens dubte apunta a ser la cançó d’un estiu que es resisteix i de la qual, de moment, hem pogut escoltar només uns segons. «‘Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso, Bebé tú ten cuidado, no sé si tú estás listo’», s’escolta en el que sembla ser el començament de la cançó. Sense donar més pistes sobre aquest tall i advertint que li havien esborrat el seu primer vídeo, així que l’ha hagut de tornar a pujar, l’artista ha acumulat milers de ‘likes’ i no són pocs els que li han demanat uns segons més per continuar disfrutant d’aquest tema, tot i que, de moment, la cantant ha preferit mantenir-se’n al marge i, suposem, a l’espera de més reclams per part dels seus fans i de trobar el moment perfecte per sorprendre tothom amb el seu nou treball. Compte amb el ‘look’ Si bé ens ha encantat tenir notícies musicals (perquè de la seva apassionant relació amb Rauw Alejandro n’estem al dia), no hem pogut deixar de fixar la vista en el ‘look’ que ha portat per presentar aquest tema: un vestit amb què, una vegada més, ha fet referència a la seva coneguda relació amb l’estètica i cultura oriental. Es tracta d’un disseny amb un destacat escot tipus barco i amb solapes amb un llaç negre entre totes dues i ‘nus’ de brillants. Un any de ‘Motomami’: el fenomen Rosalía, en 10 claus A joc amb unes botes mosqueteres també en negre, destaca sobre els suaus colors del disseny, en blau cel, verd i blanc. Si bé és ideal per a dones amb corbes menys pronunciades, que no és el cas de Rosalía, l’artista ha potenciat encara més aquesta part del seu cos gràcies a un disseny cotillaire que s’ajusta a l’abdomen fins al maluc. Finalment, una faldilla pèplum arrodoneix un estilisme que, probablement, lluirà al videoclip oficial de la cançó.