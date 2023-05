El retorn de Quim Mandado

Trenta-cinc anys després de la publicació d’Els senyors de les pedres, el disc de debut de Sangtraït, i vint del seu únic treball en solitari, Eclosió, el músic Quim Mandado torna a la carretera. El jonquerenc, cantant i baixista del mític grup empordanès, es posa en marxa de nou, ara amb dos dels seus tres fills com a acompanyants, juntament amb un altre històric del rock fet a l’Empordà, Joan Cardoner, amb qui ja havia compartit el seu darrer grup, Los Guardians del Pont, un projecte que va acabar abruptament el 2020 amb la mort del bateria, Martín Rodríguez, també de Sangtraït.

Per Mandado, el seu retorn als escenaris és «una evolució natural» de la seva carrera. «Havent-hi en Cardoner, de moment ho lligo com una continuació de Guardians, amb dos integrants nous que, esperem que amb sang nova i una visió de la música diferent, en sortirà alguna cosa interessant», assegura el músic.

Aquesta represa amb col·laboració dels seus fills Ferran (guitarra) i Guillem (bateria), va començar d’una forma casual. Mandado els havia fet de professor a l’escola de música de la Jonquera i tenen gustos musicals similars -«els agrada la música dureta, és el que han viscut a casa i ho porten a dins», explica-, però no va ser fins fa poc, al casament d’un familiar, que van tocar plegats. «Ens van demanar que toquéssim alguna cosa de Sangtraït com a sorpresa i això ens va engrescar molt. Va ser el detonant d’una cosa que, segur, tard o d’hora havia de passar», apunta.

De moment estan preparant un primer concert a Manlleu, el 3 de juny. S’ho prenen com un escalfament, perquè «els més joves es rodin una mica, trepitgin escenari i entrin en contacte amb el públic».

«Estic content, perquè els assajos estan anant bé i podem començar a rodar. Ens interessa que agafin seguretat, perquè la responsabilitat no és la mateixa començant de zero i anar pujant que començar amb un repertori de cançons que la gent ja coneix, que hi ha seguidors del grup original... hauran de defensar-ho molt ben defensat, perquè la gent s’hi fixarà», reconeix.

I és que, admet, l’expectació és alta, perquè el concert al Grange Rock Club de Manlleu va exhaurir les entrades fa dies. «Estem molt contents per la resposta, hi ha ganes», diu Mandado, que ja té diversos concerts més emparaulats, també a les comarques gironines.

Pel que fa al repertori, estan treballant amb cançons de Sangtraït, Guardians del Pont i també d’Eclosió, publicat l’any 2003. «Quan tinguem aquest repertori consolidat, començarem a fer coses noves, sortiran de forma natural», diu el músic, que lamenta que cada vegada «costa més sentir música enèrgica, amb distorsions i bateries contundents, no només a Catalunya, sinó arreu».

«Ha quedat una mica la xacra, però en el món del rock dur i el heavy, la gent sol ser molt correcta i molt educada, neta, és gent normal a qui li agrada fer i sentir música amb força i energia», assegura.