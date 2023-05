La Fira del Clown de Vilanova de la Muga celebra aquest dissabte els seus primers deu anys d’existència i ho fa amb «un balanç molt positiu», tal com reconeix el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Peralada, Miquel Brugat. Una dècada durant la qual la fira ha aconseguit consolidar un públic fidel, principalment de caràcter familiar, i ha permès teixir vincles entre els veïns. D’aquests, cal destacar la ingent dedicació d’un grup de senyores jubilades que ja ultimen els darrers detalls de la decoració d’enguany. També del grup de voluntaris del poble, imprescindibles per tirar endavant la fira.

Aquesta edició, la proposta manté el mateix format de les precedents i inclou una dotzena de muntatges de companyies professionals, tant pallassos com artistes d’espectacles de carrer, i tallers on els assistents poden ser partícips. Entre les companyies convidades destaquen Pessic de Circ, Circ Vermut, els pallassos Claret Papiel, Ton Muntané, Albert Grau ‘Denguito’, Miquet Pallasso, els tallers de circ amb l’Escola de Circ de la Bisbal o el presentador d’enguany, el pallasso Pep Callau.

Un dels moments més especials que es viurà aquest any a la fira serà l’homenatge a la pallassa basca Maite Guevara que rebrà, minuts abans de presentar el seu espectacle !Qué buen día!, el Guardó Pallasso de l’Any 2023, en reconeixement de la seva trajectòria professional. Guevara va iniciar-se en el món del clown, el circ i el teatre físic amb mestres de Llatinoamèrica i Europa. A banda dels espectacles que ha creat i dels nombrosos festivals on ha actuat, Guevara també imparteix cursos de clown per a persones sense experiència. El Pallasso de l’Any és un guardó que premia iniciatives, projectes, activitats i professionals que destaquin per la seva importància, trajectòria o repercussió en el món del pallasso i/o en la Fira del Clown de Vilanova de la Muga. Anteriorment, han rebut aquest premi el pallasso Claret Papiol (2012), la pallassa Pepa Plana (2013), a títol pòstum Joan Montanyes ‘Monti’ (2014), l’ONG Pallassos Sense Fronteres (2015), la companyia Pallassos d’hospital Pallapupas (2016), la companyia de Pallassos d’hospital XaropClown (2017), el pallasso Jordi Pesarrodona (2018), la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà (2019) i el pallasso Jordi Saban Roy ‘Sabanni’ (2022).

Tallers per viure en família

A banda dels diferents espectacles de carrer, que es podrà trobar el públic al llarg de tot el dissabte, destaca una selecció de parades de productes d’artesania i també diferents tallers de maquillatge i de circ que podran gaudir en família. La fira del Clown l’organitza l’Ajuntament de Peralada i compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona i del departament de Cultural de la Generalitat de Catalunya. És una proposta que està adreçada a «tots els públics» així com als professionals del món del circ.