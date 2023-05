A l’inici de l’any passat, la Fundació Vila Casas va iniciar un projecte de gran envergadura: la cartografia artística de l’Empordà en conjunt. Aleshores es va batejar l’exposició Localismes Universals. Artistes de l’Empordà (1). Ara, el projecte té continuïtat amb una segona tria d’artistes residents al territori, Mar de fons que s’inaugura aquest dissabte a les 12 del migdia a Can Mario, a Palafrugell.

Nei Albertí, Montse Baqués, Guillermo Basagoiti i Sana López, Denys Blacker, Pere Bellès, Mònica Campdepadrós, Núria Efe, Xavier Escribà, Pilar Farrés, Tània Font, Clara Gassiot, Gabriel, Hiroshi Kitamura, Lluís Lleó, Yvan Mas, Mireia Mateo, Fiona Morrison, Laurent Martin “LO” , Pere Noguera, Àlex Pallí, Manolo Sierra, Mar Serinyà, Sasha Sime, Marta Vergonyós i Michelle Wilson. Aquests són els artistes que ha convidat el comissari Toni Álvarez de Arana a formar part del projecte que parteix, ara, d’uns altres «plantejaments artístics, sovint fugint de la pintura o l’escultura en el format més tradicional, sense deixar de banda, no obstant això, la pulsió dels creadors i creadores, que representen el segon capítol d’aquesta catalogació d’arts plàstiques, però no el darrer i definitiu». S’és conscient, però, del gran nombre de creadors que encara queden per donar visibilitat.

Pels promotors, «el més destacat d’aquestes exposicions és el fet que ens han servit de trampolí per començar a fixar tota una sèrie de noms a un territori que veu com any rere any creix en la seva oferta artística. Era urgent no deixar per més endavant una ordenació que, una vegada enllestida, es convertirà en una eina de futur, i no solament per al sector cultural, car les seves derivades ens permetran enriquir moltes altres iniciatives».