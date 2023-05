Conscients de la greu situació de sequera, l’Ajuntament de Vilanant adaptarà l’ornamentació de la Fira Flor, que es fa aquest diumenge, eliminant les flors que més aigua necessiten i donant preferència a altres varietats. «Hi haurà més cosa verda, també flor de temporada per donar color, però amb molt de compte», explica l’alcaldessa Anna Palet, tot afegint que es complementarà amb ornaments fets amb elements alternatius «per mantenir l’equilibri amb el medi ambient». Entre aquests, destaquen espais decorats amb mobles vells reciclats.

La Fira, que enguany arriba als deu anys, porta per lema «Una flor per ser feliç». L’objectiu és «transmetre que les flors t’apropen a la felicitat, et proporcionen benestar i poden transformar una casa», confirma Palet. Enguany, al coincidir amb el primer cap de setmana de campanya electoral i evitant l’ús d’equipaments públics, la fira pren com a escenari exclusiu els carrers del poble, que s s’ompliran tant de decoracions efímeres, creades aquell mateix dia, tenint en compte que la flor és molt fràgil i sensible, i de música amb hot jazz, Joan Chamorro i Koldo Munné, dins el Festival Itinera, i sardanes amb la Cervianenca. A primera hora, però, Josep Juncarol, pagès i fill del poble, farà el pregó de la fira, com cada any. Anna Palet recorda que la fira també és la festa de Sant Isidre, la festa de la pagesia adaptada sense perdre l’essència original: «Hem agafat l’antiga tradició de treure el sant en processó quan la gent posava flors a la porta de la casa o engalanava els balcons».

A banda de l’ornamentació dels carrers, la fira inclourà un mercat de segona mà, una fira d’artesania i productes naturals, un escape room, jocs infantils i inflables i l’espectacle infantil, i explosiu, Rebombori. Després de deu anys de fer la Fira, l’alcaldessa reconeix que els veïns tenen més cura i que la imatge del poble ha anat canviant. De fet, tota la flor que s’utilitza durant la fira es diposita en un parterre a la plaça i els veïns que volen poden agafar-la. «El primer any ningú va fer el pas i ara en un moment desapareixen, és un goig», confirma Palet qui no amaga que, si enguany plogués, ningú ho lamentaria.