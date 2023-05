La figuerenca Rosa Canadell (1963) ha guanyat el premi Pere Verdaguer pel conte infantil Els guardians de les històries del vent, atorgat per Òmnium Cultural de la Catalunya Nord durant la 34a Nit de Sant Jordi, celebrada a Perpinyà el 28 d’abril passat. L’obra s’alimenta de la fascinació que sent l’autora per les muntanyes de l’Albera, els Pirineus i la tramuntana. «Sempre m’he sentit guardiana de les tradicions dels avantpassats perquè alguna cosa d’ells perdura en nosaltres», va dir Canadell quan va rebre el premi.

Aquest no és el primer conte premiat de Rosa Canadell. El 2017 ja va quedar finalista al Joan Petit del Recvll de Blanes per Les princeses de la llum. «Quan el meu nebot i la meva filla eren petits els escrivia contes i els donava a la mestra de l’escola perquè els llegís als nens», comenta. D’aquest exercici naixeren aquestes històries. L’argument d’Els guardians de les històries del vent s’inspira en una antiga processó que es feia des de Figueres al castell de Requesens per demanar que bufés la tramuntana. Aquest vent i aquest escenari en són protagonistes. Ambdós «seran segrestats i en el seu lloc apareixerà una muntanya i, al cim, una olivera». La responsable serà la dama de la muntanya que vol «que la tramuntana cada dia li expliqui una història del que ha vist al món». Rosa Canadell era una gran lectora, però, fa pocs anys va començar a escriure «sobre les coses que estimo». Primer contes que defugen la realitat, que fan «somiar», i, més tard, poesia. Així va veure la llum el poemari Ha nascut un temps de silenci (2021).