L’any 1839, l’escalenc Pere Manegat Sellés va crear la primera factoria espanyola d’esclaus a Cabinda. El mateix any va ser jutjat al tribunal mixt de Sierra Leone. La seva goleta Isabel havia estat confiscada en ser provat que era un vaixell negrer. Sobre Manegat ha investigat a bastament el físic i escriptor Jesús Faig Sureda partint de l’anàlisi de les cartes del besavi de la seva dona. Sobre aquest personatge i d’altres comerciants i negrers escalencs a Cuba, en parlarà Faig Sureda durant les 14es Jornades del Centre d’Estudis Escalencs que arrenquen aquest divendres i fins al 19 de maig.

Com explica la directora del Museu de l’Anxova i de la Sal, Lurdes Boix, «l’esclavatge és tan antic com la humanitat». És per la voluntat de parlar d’aquest tema, que s’ha mantingut ocult durant massa temps, que se li dedica el número 106 dels Fulls d’Història Local. Aquesta revista, que des de fa molts anys indaga en el passat de l’Escala, es presenta el darrer dia de les jornades coincidint amb la conferència de Jesús Faig Sureda, el 19 de maig. De fet, dins la mateixa revista s’inclou l’article «Comerciants i negrers escalencs a Cuba. L’arxiu de Rafel Sureda Saguer (1840-1886)» on Faig Sureda desgrana les investigacions que ha fet. «Cent vuitanta anys després d’aquests episodis, pensem que el 2024 serà un bon any per a fer memòria i posar el nostre granet de sorra perquè aquesta història oculta surti a la llum», assenyala Boix en el pròleg d’aquests Fulls d’Història Local. A més, Boix avança que l’any vinent el museu escalenc prepara un simposi, una exposició temporal i la presentació d’un llibre entorn de la temàtica.

El museu escalenc prepara un simposi, una exposició temporal i la publicació d'un llibre per al 2024

La navegació a la prehistòria

Les jornades, però, comencen aquest divendres amb una conferència de Jordi Estévez Escalera, catedràtic de prehistòria jubilat, qui parlarà de la navegació a la prehistòria fins a l’any 1000 abans de la nostra era. La segona xerrada serà el 12 de maig i anirà a càrrec de Joaquim Pla Bartina, president de l’Associació Girona d’Amics de la Mar (AGAM), qui abordarà el tema del cabotatge a la costa gironina al segle XIX. Tal com s’explica en el tríptic divulgatiu, Catalunya ha estat sempre terra de navegants. De fet, fins al desplegament del ferrocarril, totes les mercaderies es transportaven per via marítima i fluvial. A mitjan segle XIX, el tràfic de cabotatge va viure un moment àlgid. Totes les xerrades es fan al Masle a les 7 de la tarda.