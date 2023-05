L’any 2003, a Buenos Aires, va néixer una iniciativa batejada com Eloísa Cartonera, una editorial singular basada en la necessitat de publicar obres originals en tirades curtes i de fabricació artesanal, donar sortida a col·lectius desafavorits i veu a autors, il·lustradors i creadors amb propostes interessants, però que no trobaven espai a les grans editorials. Aquest moviment, que anys abans ja s’havia arrelat a Veneçuela, es va estendre pel món arribant també a l’Estat. Ara, Abraham Fidel Ortiz Lugo, autor cubà, establert a Roses, on va impulsar, el 2016, el col·lectiu Plomes d’aigua, s’hi ha sumat creant els seus propis llibres cartoneros que ha batejat com AforYsmos i els signa com Afol. Fets a mà, cada exemplar està numerat, és diferent i únic.

Abraham Fidel Ortiz Lugo va néixer a Cuba. Va estudiar Física a la Universitat de l’Havana, però la literatura l’apassionava. Tant que va guanyar diferents premis literaris i, al seu país d’origen, va participar en diferents tallers de tècniques narratives -a Roses també n’ha impartit- dirigits per l’escriptor Eduardo Heras León, en el prestigiós centre Onelio Jorge Cardoso on havien impartit classes Gabriel García Márquez, José Saramago i, més darrerament, el guionista Juan Madrid. A Roses, on viu amb la seva família, també s’ha fet un lloc generant diversos projectes al voltant del món de les lletres com la publicació de Petita antologia empordanesa, el 2019, on es recopilen poemes, contes i altres textos.

Els AforYsmos és la nova aventura creativa i literària que emprèn. Tot i que és quelcom molt personal, també ha cercat complicitats i, en alguns volums que ha fet, inclou textos d’altres autors com Henar Galán, Alfons Llorens, María López, Toni Funes i el poeta i filòsof David Ruano. Els seus AforYsmos, però, són una mica diferents d’aquells llibres fets amb cartons de capses. Ell, explica, pren com a matèria primera els nombrosos llibrets que els ajuntaments editen per promoure les activitats culturals. «Tots els mesos sobren quantitat de llibres amb la programació. Així que els agafo i els transformo», comenta.

Aquesta transformació és absoluta. Abraham Fidel detalla que, primer, «elimino la base original i els pinto amb acrílic». Durant el procés de creació, constantment va descobrint coses com ara diferents textures. En els llibres, inclou textos originals seus, alguns d’ells publicats en anteriors llibres, però també dels seus amics. «Com són tan curts, això et permet aturar-te i pensar, perquè quan obres un llibre de cinc-centes pàgines no ho pots fer», reconeix el creador, que està entusiasmat amb el projecte que va prenent vida, ara per ara, a casa seva, però que espera, aviat, traslladar a un espai més ampli que li facilitarà un amic.

«Amb aquest projecte em sento molt lliure, hi ha moments en què descobreixes coses: que pots posar un paper aquí, un allà», assegura somrient tot recordant una de les màximes amb les quals es va criar a Cuba: «Ser culte és l’única manera de ser lliure». La singularitat d’aquests AforYsmos també la van copsar els lectors que es van interessar per aquests llibres, fets de forma artesana, el Sant Jordi passat a la Rambla de Figueres, on l’escriptor compartia parada i reflexions amb altres autors empeltats dels aires empordanesos com la poeta Glòria Bassols i l’autora de llibres infantils Berni Pajdak.