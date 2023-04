Després de l'èxit de "La Primavera" i "No Vull Despertar", Edu Esteve aterra aquest abril llest per sorprendre amb "La Cadena", un nou avançament del seu proper EP amb què pretén desmarcar-se del so dels llançaments anteriors i demostrar la seva versatilitat en diferents estils.

"La Cadena" és una proposta electrònica que, combinada amb elements cinemàtics i industrials, resulta en un tema caracteritzat per una potent, intensa i vertiginosa producció. Amb un ritme frenètic, la cançó evoca el sentiment de ser jutjat constantment. I és que l'artista ens narra la història d'un nen amb grans somnis que, a còpia de caure i tornar a aixecar-se, ha perdut la por, però mai les ganes d'aconseguir-ho, fet que queda plasmat en versos com: "Si algú et diu que no, que no pots seguir, El teu digue'ls-hi ben alt: Qui em coneix a mi? " A més, aquesta emoció està recolzada pels efectes de veu, que juguen amb el camp estèreo i la distorsió per enaltir la ràbia i la força en què se sustenta la interpretació vocal. «El que ha fet que funcionés tan bé ‘Eufòria’ és que érem un equip tots junts»