Aquest mes de juny s'iniciaran les obres que completaran la reforma integral del Museu de l'Empordà de Figueres. "És una reforma històrica, la més important que haurà tingut des de la seva construcció l'any 1971", ha reconegut el regidor de Cultura, Alfons Martínez, durant la presentació dels treballs a la tercera planta del centre. Al seu costat, el director de l'equipament, Eduard Bech, ha desgranat les interioritats dels treballs que suposaran una "racionalització dels espais", una reforma estructural de les actuals plantes que acullen la col·lecció permanent, un canvi de les màquines de climatització per adaptar-se a les necessitats de sostenibilitat amb una reducció de més del 60% del consum energètic i una millora dels tancaments per controlar millor la temperatura i la humitat de les sales. Els treballs també afectaran a la façana, ja que es treurà el voladís, s'obriran finestres a la part alta i aquesta esdevindrà totalment vertical. Per completar hi haurà una reforma total de continguts, generada a partir d'unes taules participatives i enquestes i de les aportacions d'experts de diferents museus de Catalunya. "Serà un museu d'art, però no explicarem història de l'art sinó que afrontarem" temes que interessen en aquests temps "tenint en compte al públic al qual ens dirigim: el local i el turístic". "Fins ara el museu tenia una perspectiva més clàssica de museologia, però ara serà més transversal i inclusiu i interpel·larà a més públics", ha afegit Martínez. La transformació integral del Museu de l'Empordà haurà costat, quan es completi, 1,8 milions d'euros, dels quals 741.000 hauran arribat dels fons europeus Next Generation i la resta de totes les institucions públiques.

Els treballs d'aquesta darrera fase, que vindran precedits amb unes jornades de portes obertes durant el mes de maig, s'allargaran durant cinc mesos, als quals s'hauran de sumar uns quants més per completar la reforma museogràfica. Durant aquest temps, el museu conviurà amb les obres mantenint l'activitat de les sales temporals. A més, les tres mil peces del fons, s'ubicaran a la tercera planta i aniran essent traslladades a mesura que els treballs avancin. "S'hauran de segellar espais" per protegir-les, assegura el director. En aquest sentit, a la tercera planta de l'edifici, un cop completada la reforma, el públic podrà veure accedir a l'espai de restauració així com a la reserva de la col·lecció, cosa que ajudarà a entendre millor quina tasca fan els tècnics i personal del museu.