Entre tots els subscriptors del Setmanari de l'Alt Empordà, sortegem dues entrades dobles per l'espectacle Nautilus, de Trygve Wakenshaw, dins del Festival Còmic de Figueres, que es podrà veure el diumenge 9 d'abril, a les 21 hores, a La Cate.

Trygve Wakenshaw és un còmic excèntric com pocs, un autèntic sonat. El seu món és tan absurdament ximple i divertit que al públic i la crítica no els ha quedat més remei que ovacionar-lo i premiar-lo: ha estat reconegut a festivals com els d’Edinburg, Nova Zelanda, Adelaida, Perth, Busan... Torna a Figueres després de l’aclamat Mad Office de l’any 2019.

Nautilus és un regal per a la imaginació. En poc més d’una hora d’espectacle el seu cos desmanegat es transmuta en una gran varietat de personatges i criatures; ho fa en un petar de dits i en el llenguatge universal del teatre sense paraules. És enèrgic i hilarant.

Si vols participar en aquest sorteig, truca al 972 510 715, aquest dijous, 30 de març, entre les 9 del matí i la 1 del migdia. I si encara no ets subscriptor de l'Empordà no dubtis a donar-te d'alta avui mateix al nostre Club del Subscriptor en aquest enllaç.