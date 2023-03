La Generalitat finançarà el nou arxiu comarcal de Figueres, que s'ubicarà en un únic edifici juntament amb la segona biblioteca al Parc de les Aigües. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ho ha anunciat en una visita a la ciutat on ha avançat que preveuen que el cost del projecte rondi els 3,5 MEUR i que les obres comenci el 2025. "Esperem que estiguin enllestides el 2026", ha dit Garriga.

L'alcaldessa de Figueres Agnès Lladó, ha dit que aquest és un "primer pas" per fer realitat un equipament molt necessari i llargament reivindicat, tot i que el cost total encara s'ha de concretar. L'arxiu comarcal compta amb unes 20.000 caixes de documents, el més antic dels quals data del 1602.

El nou edifici, projectat a tres bandes (Ajuntament, Generalitat i Diputació de Girona) constarà de 5.000 metres quadrats. 2500 metres quadrats es destinaran a biblioteca i 2.500 a Arxiu Comarcal i Municipal. En aquests moments, s'està redactant el programa funcional que haurà de definir els serveis que ha d'oferir l'equipament i dimensionar els espais.

La previsió és que el projecte estigui enllestit entre els mesos de maig i juny i, a partir d'aleshores, es començarà amb la redacció del projecte bàsic, que englobarà els dos espais com un tot.

Tot i que encara no se sap el cost total del projecte, la consellera de Cultura ha avançat el que preveuen que costi l'arxiu comarcal. L'equipament, que finançarà íntegrament la Generalitat, podria rondar els 3,5 MEUR. "L'Ajuntament ens cedeix els terrenys i nosaltres fem l'arxiu", ha explicat Garriga. En aquest sentit, ha anunciat que preveuen que les obres comencin el 2025 i que estiguin enllestides al llarg del 2026. Està previst que la Diputació de Girona també participi en el projecte global amb una aportació de 500.000 euros.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha reivindicat el projecte i ha dit que "fa molt de temps" que la ciutat necessita una segona biblioteca. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Alfons Martínez, ha dit que tant la biblioteca actual com l'arxiu està arribant "al límit" i que l'espai on s'ubicarà el nou edifici s'emmarca en una zona de creixement de la ciutat, amb diverses escoles.

Un edifici modernista

L'edifici modernista on s'ubica actualment l'arxiu comarcal forma part de l'antic escorxador, construït l'any 1904 per l'arquitecte Josep Azemar. En aquests moments, l'edifici està dividit en dues naus: una ocupada per l'arxiu i l'altra per l'oficina de turisme i un espai expositiu.

Lladó ha avançat que ja estan treballant en un projecte, que no ha volgut desvetllar i que estaria vinculat amb la història de l'equipament, un cop quedi alliberat de l'arxiu comarcal.