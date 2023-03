Arriba una nova edició dels Premis ACCA, el certamen amb el qual l’Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA) reconeix el més destacat que s’ha produït l’any anterior en el camp de les arts visuals a Catalunya. Trenta candidatures -repartides en sis categories- aspiren a endur-se algun dels guardons. Entre elles, només hi ha una de l'Alt Empordà respresentada per l'editorial de Terrades Wunderkammer. El llibre De paseo por los limbos, escrit per Anna Adell, opta a un dels Premis ACCA d'enguany.

Les candidatures finalistes amb les quals competirà són la periodista Eva Vázquez, pel conjunt d'articles d'art escrits el 2022 a El Punt Avui; la plataforma de pensament crític Higo Mental, creada per Ricardo Pérez-Hita i Marta Sesé; el pòdcast d'art Miradas Habladas, promogut per la Blueproject Foundation de Barcelona i el projecte independent Pas une Orange; Ràdio Àfrica Magazine, per la prescripció artística i cultural d'aquest mitjà fundat per Tania Safura Adam. Les guanyadores es donaran a conèixer durant l'acte de lliurament que se celebrarà el proper dimecres 29 de març a les set de la tarda, a l'auditori Meier del MACBA. La llista de candidatures finalistes s'ha realitzat amb el suport d'una comissió delegada (formada en aquesta ocasió per Rafel G. Bianchi, Eudald Camps, Sol Enjuanes, Carolina Jiménez i Conxita Oliver), mentre que la tria dels guanyadors s'ha dut a terme mitjançant l'assemblea de socis de l'ACCA.