El Festival de Màlaga ha rubricat un any més el seu idil·li amb el cinema català. '20.000 especies de abejas', d'Estíbaliz Urresola, ha guanyat la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula. La coproducció catalana també s'ha emportat el premi a millor actriu de repartiment per a Patricia López Arnaiz. El palmarès en les categories interpretatives protagonistes manté el regust català: María Vázquez, protagonista de la coproducció catalana 'Matria', i Alberto Ammann pel seu paper a la producció catalana 'Upon entry', han recollit distinció. Matias Bize s'ha erigit amb el premi a millor director per 'El castigo'. 'Els encantats', una altra de les favorites al festival, ha rebut el guardó al millor guió, que signen Elena Trapé i Miguel Ibáñez Monroy

Esperonada per l'èxit a la Berlinale, on l'actriu basca protagonista, Sofía Otero, de nou anys, va recollir l'Os de Plata a la millor interpretació protagonista, '20.000 especies de abejas' era una de les grans favorites a la 26a edició del festival. La cinta narra la història de la Coco, de 8 anys, una nena trans que no encaixa amb les expectatives de la resta. Tots el seu entorn insisteix en anomenar-lo Aitor, un nom amb el qual no es reconeix, com tampoc en la mirada dels altres.

L'Ane, la mare de la Coco, bolcada en una crisi professional i sentimental, aprofitarà les vacances per viatjar amb els seus tres fills a la casa materna, estretament arrelada al cultiu d'abelles i a la producció de mel. La Coco veurà en les vacances l'oportunitat per mostrar-se com la nena que és.

Un altre dels noms que ha sonat amb força en el certamen ha estat la interpretació que María Vázquez ha teixit a 'Matria', una cinta dirigida per Álvaro Gago, que finalment ha fet bons els pronòstics i ha tingut premi. Vázquez encarna un personatge extrem i incorrecte, amb dificultats per controlar les emocions, però lluita per tirar endavant.

El Premi especial del jurat ha estat per 'Bajo terapia', Gerardo Herrero, per la feina del "conjunt d'actors" i Jorge Marrale ha recollit l'estatueta a millor actor de repartiment.

La catalana ‘Els encantats’, un altre dels llargmetratges que partien com a favorits en la secció oficial del festival, ha rebut el premi al millor guió. La pel·lícula, dirigida per Elena Trapé i escrita a quatre mans amb Miguel Ibáñez Monroy, retrata l’impacte d'una mare –encarnada per Laia Costa- davant una ruptura amorosa i la gestió del buit que deixa l’absència del seu fill.

Una gala Amb Alizzz i Amaral

Després de deu dies de projeccions i presentacions de pel·lícules, sèries, documentals i curtmetratges, el Festival de Màlaga abaixarà així el teló de la 26a edició.

El festival entregarà aquest dissabte les deu biznagues de Plata i les dues d'Or en una gala de cloenda al Teatre Cervantes que presentaran l'actor argentí Darío Grandinetti i la periodista Mónica Carrillo. Entre d’altres, hi actuaran Israel Fernández, Alizzz i Amaral.