Quatre llibreries socials de les comarques gironines, totes elles associacions culturals sense ànim de lucre, han unit esforços per impulsar la primera fira de llibres de segona mà, aquest dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, a la plaça Catalunya de Figueres. Seran quatre mil llibres, tant de narrativa, ciència i tècnica, infantil i juvenil, els que oferiran als lectors a uns preus que oscil·laran entre els 0,50 cèntims, per als llibres infantils i juvenils, i els 2 euros per als d’adults. Tots els beneficis que s’obtinguin es destinaran a diversitat de projectes que van des del foment de la lectura i l’escriptura fins a causes socials.

Les llibreries implicades en aquesta aventura, que es va començar a madurar fa un any, són Connexió Papyrus, els més veterans nascuts el 2009 a Celrà; Guimerà76 de Salt; Vaixell de Paper de Torroella de Montgrí, i, l’amfitriona, Taberna Libraria. «La idea era buscar maneres d’ajudar-nos mútuament, com fer-nos forts i impulsar projectes junts», explica Norma Smircic, una de les fundadores de la llibreria figuerenca. La primera experiència ja la van viure l’any passat quan es van unir per enviar dotze mil llibres a Honduras, a través de l’Església Evangèlica que va exercir d’intermediària. Ara arriba aquesta fira de dissabte, que té el simbòlic títol de Fira dels llibres que canvien de mà i que vol esdevenir una oportunitat per a donar-se a conèixer més, no només entre els ciutadans sinó també entre les entitats locals, i de divulgar els projectes que impulsen a través de la venda de llibres de segona mà a uns preus populars. «Per a nosaltres és important, perquè costa tirar endavant», admet Smircic, tot afegint que «esperem que això sigui un revulsiu». Des d’aquells inicis el 2019, Taberna Libraria es troba ubicada al local social de l’associació de veïns de l’Eixample, però l’espai se’ls ha quedat petit. En sol·licitar la possibilitat de disposar d’algun altre local municipal, han topat amb negatives. Val a dir que Taberna Libraria, que obre dimarts i dissabtes de 4 a 8 del vespre, promou donacions de llibres a escoles, fa alliberaments de volums regularment, disposa de prestatgeries a centres cívics i programa actes cada últim dissabte de mes.