L’il·lustrador de Portbou, que viu a l’Escala, Carles Román, acaba de presentar, aprofitant la Vila del Llibre, el tercer volum de Fabi i Fedó, dos dels seus personatges més emblemàtics: El mercader, el savi i el trapella. El llibre inclou dues històries: una de llarga, «El mercader i l’objecte del desig», que ja havia publicat per al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, i una més curta i inèdita, «Camí de l’escola», amb el dia a dia d’un nen iber, en Guspira. L’autor, paral·lelament, ha impulsat un Verkami, ara en actiu, per obtenir fons –1.700 euros– i finançar la impressió.

Carles Roman no s’autoqualifica d’expert en Empúries. Tot i això, per fer aquests còmics i recrear tots aquells escenaris –les termes, el fòrum, la cúria, les botigues, les cases per dins– ha necessitat submergir-se en la documentació, conèixer com vivia aquella gent a la ciutat, com era aquella societat que ell, descriu, «de molt moderna» i que, amb els seus còmics, li dona forma i vida. Confessa, però, que el primer cop que va passejar-se per Empúries, quan era jovenet, «només veia quatre parets que s’enfilaven dos pams, costava imaginar-s’ho». «Ara hi ha moltes reconstruccions, també en format digital, que et permet imaginar més i adonar-te que era una ciutat molt xula», afirma. Tant que en el nou volum hi ha inclòs reconstruccions d’escenaris, un mapa del context històric i un breu vocabulari.

L’Astèrix i l’Obèlix de l’Empordà

Un dels valors de les històries de Fabi, un soldat romà, i Fedó, un artista d’origen grec, són els mateixos personatges en si. El seu creador els atorga el valor del territori, «són els nostres Astèrix i Obèlix empordanesos» tot i que amb un altre tarannà, ja que l’època és diferent, la segona meitat del segle I aC i la primera de l’I dC, quan ja no hi havia enfrontaments amb els romans ni amb els ibers. Carles Roman ja avança que hi haurà un quart volum, en el qual recuperarà una altra història llarga editada, en format més reduït, a Cavall Fort, i, fins i tot, un cinquè, amb nou material.