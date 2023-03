El Festival Còmic de Figueres se celebrarà del 6 al 9 d'abril i oferirà una vintena de propostes, que tindran lloc a una desena d’espais de la ciutat, entre ells el nou escenari del Casino Menestral, que acollirà les anomenades 'Nits golfes'. La setzena edició comptarà amb la participació de prestigiosos humoristes i monologuistes del moment, com Modgi, Judit Martín, El Soterrani, La Ruïna, Roger Peláez, Patricia Espejo i Patricia Sornosa, Irene Minovas i Godai Garcia, entre molts altres, així com amb propostes internacionals com la del neozelandès Trygve Wakenshaw, la companyia italana La Sbrindola o l’alemanya La Tanik.

L'esdeveniment torna per Setmana Santa amb divuit nous espectacles humorístics i l’estrena d’un nou espai i una nova proposta nocturna: les nits golfes al Casino Menestral Figuerenc, destinades a persones majors de 16 anys. El nou escenari acollirà quatre sessions golfes a les 11 de la nit i obrirà les seves portes a l’humor més directe amb els monòlegs i acrobàcies verbals de Modgi, Patricia Espejo i Patricia Sornosa, Godai Garcia i Irene Minovas, i Roger Peláez. La setzena edició compta amb una àmplia programació per a tots els públics, amb activitats gratuïtes i altres de pagament, que es podran veure als escenaris consolidats del festival. El Teatre Jardí acollirà els espectacles dels comunicadors i humoristes més populars del moment, com La Ruïna d’Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes, i el Camping Caravaning Cubelles, a càrrec de Manel Vidal, Oye Sherman, Marc Sarrats i Josep Català. A La Cate s’hi podrà veure la proposta d’improvisació Pongo de Judit Martín i Mónica Ballesteros, i també el gran espectacle sense paraules Nautilus del neozelandès Trygve Wakenshaw, un dels plats forts d’aquesta setzena edició. La programació també inclourà propostes d’acrobàcia, malabars, clown a cappella i bogeries per a tots els públics amb les companyies La Sbrindola d’Itàlia, La Bandada de València i La Tanik d’Alemanya, que es podran veure de forma gratuïta a la Plaça Catalunya. Finalment, el cartell d’enguany es complementarà amb actuacions pels carrers de Figueres, amb els dos espectacles itinerants en estrena a càrrec de dues companyies de la ciutat, Solucions Escèniques i PocaCosa teatre, i els clàssics tallers de risoteràpia i ioga del riure pels més proactius, així com l’activitat de pallassos d’hospital i la sessió de comèdia surrealista amb Cineclub Diòptria als Cat Cinemes. I un any més es farà el Llengot!, el tercer Concurs de Vídeos i Mems humorístics en català, enguany centrat en els centres educatius figuerencs. Després de la sessió de comèdia surrealista amb Cineclub Diòptria al CatCinemes (els dies 4 i 6 d'abril) amb la projecció de la guardonada pel·lícula Mandíbules de Quentin Dupieux, la programació oficial del festival començarà el dijous 6 d’abril amb l’espectacle La Ruïna d’Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes (21h, Teatre El Jardí, 18€). Els dos còmics i guionistes obriran el festival amb un espectacle participatiu en què tant els assistents com els convidats especials compartiran les seves anècdotes més incòmodes. Un show diferent i impredictible que ha comptat amb la participació d’artistes com Berto Romero, Facu Díaz o Marc Giró. El primer dia es clourà amb la primera sessió de les nits golfes, la novetat d’enguany, que comptarà amb l’actuació en solitari de Modgi. L’artista estrenarà el nou espai amb l’espectacle Mític, una hora de comèdia, divertidíssima i en català, en què tractarà temes que van des de l’observació quotidiana fins a l’absurd de les xarxes socials, el terrorisme, la paternitat, l’automenyspreu o la delicada situació de la nostra llengua. El divendres 7 d’abril la programació començarà amb el Taller de Risoteràpia i Coaching Lúdic a càrrec de risoterapeuta integrativa Rocío Martin (11h, Parc Bosc, gratuït). Mitjançant el cos, la música i el joc, els assistents cultivaran el riure i el benestar per comprovar els seus efectes a nivell físic, mental i emocional. Tot seguit, serà el torn de la companyia figuerenca Solucions Escèniques, que presentarà l’espectacle itinerant En Campanya, una proposta de carrer basada en el teatre de gest, ideal per omplir l’espai públic i fer una radiografia amena i irònica de la política i els processos electorals. Les propostes del divendres continuaran a la tarda amb Shock’em all de la companyia italiana La Sbrindola, un show creat per gaudir de l’extroversió, l’energia superlativa i el domini corporal i tècnic del seu intèrpret, el malabarista, clown i acròbata Leonardo Cristiani. Al vespre, Judit Martín i Mónica Ballesteros oferiran l’espectacle Pongo (21h, La Cate, 12€), una comèdia amb un llenguatge escènic contemporani, que es desenvolupa amb un format molt poc usual en els escenaris catalans: la improvisació de llarga durada. Una funció diferent i única que comptarà amb la participació dels espectadors que ho desitgin, ideada per a ments inquietes que vulguin petar-se de riure amb dues de les millors improvisadores del moment. El segon dia del festival culminarà amb la segona sessió de les nits golfes i l’actuació de Patricia Espejo i Patricia Sornosa. El tret de sortida de tercer dia del Festival Còmic tindrà lloc a l’Hospital de Figueres i anirà a càrrec de la companyia valenciana Bandada, que encetarà el dissabte 8 d’abril amb una sessió de Clown a capella que acompanyarà als usuaris del centre sanitari figuerenc amb el millor repertori dels pallassos d’hospital. A continuació, serà el torn de la companyia local Pocacosa Teatre, nascuda amb la voluntat d’unir òpera i teatre, així com els talents de les seves intèrprets: Elena Martinell i Meritxell Yanes. Les artistes presentaran l’espectacle de carrer itinerant L’Ou, una obra que reivindica la situació actual del planeta i les conseqüències del canvi climàtic a través de la història d’una parella de pingüins. A la tarda, la companyia Bandada pujarà a l’escenari de Plaça Catalunya amb On està Mercè?, espectacle guanyador del primer premi a la Mostra Internacional de Pallassos de Xirivella. Una combinació de jocs, música, humor i diverses sorpreses a càrrec d’aquest grup de dones actrius i pallasses establertes al País Valencià. Al vespre serà el torn dels membres de la companyia de comèdia en català El Soterrani. Manel Vidal, Oye Sherman, Josep Català i Marc Sarrats arriben a Figueres amb Camping Caravaning Cubelles. El dissabte finalitzarà amb la tercera sessió de les nits golfes, que en aquesta ocasió comptarà amb Humor de micro dels còmics Godai Garcia i Irene Minovas. L’últim dia del Festival Còmic començarà amb la sessió pràctica de Ioga del Riure a càrrec de Gemma Mogas. El diumenge 9 d’abril seguirà amb la doble actuació de l’artista alemanya La Tanik i el seu Salón Desastre. Amb un munt de cèrcols, un barret, una safata voladora, molta dansa, circ, insolència i elegància, la intèrpret convertirà l’escenari figuerenc en un saló glamurós, i transportarà al públic a l’ambient dels anys 20 del segle passat. La penúltima actuació de la setzena edició serà un dels plats forts del cap de setmana: Nautilus de Trygve Wakenshaw. El còmic neozelandès torna al festival quatre anys després de presentar l’aclamat Mad Office (2019), amb un nou espectacle en què el seu cos desmanegat es transmutarà en una gran varietat de personatges i criatures mitjançant el llenguatge universal del teatre sense paraules. Finalment, la setzena edició es clourà amb l’obra Ejaculant Diarrea de Roger Peláez. L’última sessió de les nits golfes anirà a càrrec del reconegut humorista, dibuixant de còmics, home de ràdio, cantant de punk rock, artista de culte, anarquista llibertari i ésser escatològic, entre moltes altres coses, que presentarà aquest show monologat ple de crítica social i política, amb cançons acompanyades de la guitarra de Vidal Soler.