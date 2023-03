«Hi ha moltes ganes i il·lusió de viure aquesta dinovena edició», admet l’alcaldessa de Vila-sacra, Maria Corbairan, al voltant de la Fira de la Ceba i el Calçot que es celebra aquest diumenge, a partir de les 10 del matí, al poble. Tot i estar pendents del temps, el programa recupera activitats com les exposicions i el concurs de plantes i flors i, com a novetat, es presenta el nou estendard del grup d’Armats de Sant Esteve, una agrupació que es va constituir en el si del pessebre vivent. La mesura que es manté és la de limitar la degustació de calçots als tres restaurants del poble –Cal Pastoret, Can Carola i La Cúpula– que també serviran menús i tampoc hi haurà el tradicional concurs de menjar calçots que ja es va deixar de fer l’any passat.

«La fira és un homenatge a la pagesia que, durant molts anys, es van dedicar a cultivar principalment ceba i es van esforçar molt perquè el nostre producte fos conegut», explica Maria Corbairan. Actualment, però, la realitat és diferent, ja que queden ben pocs productors al municipi. De fet, de calçots en resta un, i de ceba, un parell. Malgrat tot, Vila-sacra rememora aquesta contribució i ho fa amb una fira que inclou una cinquantena de parades d’alimentació i artesania ubicades al carrer Castelló i diverses activitats com passejades amb poni, la visita de La Grossa, jocs tradicionals al parc del Rentador, una exhibició de cotxes «amb personalitat» i una cercavila amb instruments de música tradicional.

Després de la missa, on es podran escoltar els cantaires de la coral local Veus Blanques, es presentarà oficialment la insígnia dels Armats de Sant Esteve, una formació impulsada per Jaume Amorós i integrada per dinou persones que oferirà, aquest dia, una desfilada per la plaça de l’Església. A l’estendard, es fa referència al mític emblema de Vila-sacra, capital del món. «L’objectiu dels Armats és que quan es facin celebracions al poble, si s’escau, hi participin», comenta l’alcaldessa.

Allò que es recupera i que no s’havia fet des de l’esclat de la pandèmia són les exposicions en espais tancats. Per una banda, el local de les antigues escoles acull, des de les 10 fins les 2 del migdia, dues mostres: la dels alumnes de curs de pintura que ofereix Laia Pol i de fotografia de papallones de l’ornitòleg Joan Ventura, qui, a la 1 del migdia, també farà una visita guiada. A la biblioteca, tant al matí com a la tarda, es podrà visitar la mostra Fotografia P.E.S. Pensem Estar Somiant d’Enric Boldó. Finalment, a la llar d’avis, també en horari matinal, s’hi farà el concurs de plantes i flors organitzat per l’associació de Dones de Vila-sacra i el lliurament de premis es farà a les 11.30 hores. També s’ha previst un concurs de fotografia durant tot el dia.

Ja a la tarda, a partir de les 5, el centre cívic serà l’escenari d’una audició de sardanes amb la cobla Els Rossinyolets i un tast de coques i pastissos.