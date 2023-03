Figueres aposta fort per la crònica negra i el true crime de la mà del Festival Ceba Negra que desplega la programació, de dijous a diumenge. Després d’una primera edició d’èxit l’any passat, ara es fa un pas més amb la producció de continguts propis que desenterren morts misterioses succeïdes a la ciutat. Sota el títol Els misteris de Figueres, onze alumnes de l’INS Muntaner han creat un pòdcast dedicant un dels capítols a un vell cas a l’Hotel París: el sospitós decés d’un general neozelandès de l’exèrcit britànic, Reginald Miles, que va aparèixer penjat l’any 1943 a la seva habitació. El resultat, dissabte a un quart de sis de la tarda, a La Cate.

Aquest pòdcast «és un projecte d’envergadura», segons explica Joan Manuel Soldevilla, un dels professors que l’han coordinat juntament amb Anna Llobet. La proposta, que s’ha enregistrat a Ràdio Vilafant, imita el format del programa de Crims a Catalunya Ràdio, que els ha assessorat a través de la periodista Anna Punsí. Com assegura Soldevilla, ha suposat una «recerca molt intensa amb historiadors i experts d’arreu del món per explicar amb força proximitat a la realitat què va passar amb ell». Val a dir que les restes de Miles reposen al cementiri de Figueres. Aquesta no és l’única aportació de l’institut, ja que alumnes de visual i plàstica de 4t d’ESO han elaborat retrats de criminals i assassins que decoraran el vestíbul de La Cate, un dels escenaris principals d’aquesta edició. Un altre és la llibreria social Taberna Libraria on Marta Cañigueral, experta en perfils criminològics, parlarà dels secrets a l’hora d’escriure una novel·la negra o un thriller. Serà l’acte que obrirà el festival dijous a les 7 de la tarda. Una hora més tard, a La Cate, es dedicarà una xerrada a El Caso, un setmanari espanyol que es va especialitzar en notícies de successos.

Altres convidats són Yago Garcia i Laia Vilaseca, parlant de periodisme literari; Malanadrí Criminal i la Nit Més Fosca explorant el cas d’Amanda Knox; Carles Tamayo; Elena Merino i Pablo Vergel, i Bruno Pérez parlant de cibercrims i Narcís Bardalet. Cal no oblidar l’homenatge a Agustí Vehí d’amics i experts, diumenge al matí, amb motiu dels deu anys del seu traspàs.