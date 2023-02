Des de fa molts anys, el carrer Pep Ventura de Figueres compta amb un edifici en construcció abandonat ocupant l’espai de l’antic Cinema Savoy. Les parets d’aquest immoble són de totxana i havien patit alguns actes vandàlics. Per tal de netejar la imatge d’abandonament que patia aquest punt del carrer, un dels establiments comercials, que prefereix mantenir-se en l’anonimat, es va posar en contacte amb l’artista Silver Rios. Aquest explica que «aquestes tàpies fa molts anys que estan fetes malbé i després de rebre el permís del propietari, vaig poder començar a pintar tenint total llibertat creativa».

El mes de desembre passat, l’artista va començar a pintar la primera paret de les tres que ocupa el mural. De fet, el projecte inicial comptava amb el pintat d’una única paret, però a mesura que Rios va anar pintant es va decidir continuar amb aquesta obra a la segona paret i el 12 de febrer es va acabar la tercera, ocupant en total uns 11 metres de llarg per 2,5 d’alt. «És un projecte que no he tingut una idea total des del començament, sinó que s’ha anat fent gran», exposa l’artista.

Certament, la creació de l’obra s’ha allargat en el temps i és que aquest artista urbà només pintava els diumenges, ja que, «en ser un carrer molt transitat i estret, vam decidir fer-ho d’aquesta manera i així no molestar els vianants».

En l’obra, hi podem veure com una noia observa a través de l’objectiu de la seva càmera una guineu, seguit d’altres elements de la natura que convergeixen amb la resta del mural. «Sempre m’agrada pintar animals, inspirar-me en la natura, fugint del realisme i apropant-me a un estil cartoon», afirma Silver Rios. A més, diu que amb l’obra cerca «crear mons imaginaris que inspirin la gent del carrer, tot decorant espais deixats i dotar-los de vida». D’aquesta manera, la capital de l’Alt Empordà suma una nova obra de street art, fent de la ciutat una gran galeria artística.