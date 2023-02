La gala dels Premis Goya no ha estat exempta de polèmica. L'actriu i vídua de Carlos Saura, Eulalia Ramon, va agrair durant la gala l'atenció que l'Hospital de Villalba havia dedicat al director i guionista aragonès abans de morir. "La sanitat pública mereix que la cuidin", va asseverar.

La Comunitat de Madrid va fer llavors una piulada en què recordava a Ramon que el centre és de gestió publicoprivada. "Ella no té per què saber-ho, cap pacient ho ha de saber, que aquest hospital és de gestió publicoprivada, que també funciona". En una línia similar es va expressar la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que agraïa a la vídua l'homenatge a la sanitat madrilenya i li etzibava que creuen en la seva sanitat i que "treballen per la millor".

Les declaracions arribaven hores abans de la manifestació convocada aquest diumenge al migdia en defensa de la sanitat pública i en contra del desmantellament de l'atenció primària.