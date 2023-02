'As bestas', el thriller rural de Rodrigo Sorogoyen, ha regnat als Premis Goya imposant-se en les principals categories: la de millor pel·lícula, director, actor protagonista per Denis Ménochet, actor de repartiment per Luis Zahera, guió original, so, direcció de fotografia, muntatge i música original. El relat sobre la maternitat de la debutant Alauda Ruiz de Azúa, 'Cinco lobitos', ha recollit tres dels grans guardons de la nit, el de millor actriu protagonista per Laia Costa, el de repartiment per Susi Sánchez i el de millor direcció novell. 'Modelo 77' s'ha fet un lloc en les categories tècniques amb cinc estatuetes. Per contra, els Goya han passat de llarg del fenomen 'Alcarràs', que ha marxat a casa amb les mans buides.

La nit del cinema espanyol ha certificat l'èxit de l'aclamada coproducció catalana 'As bestas', que ha començat la nit per la porta gran enduent-se el primer dels Goya, el de millor actor de repartiment per Luis Zahera. El guardó ha funcionat com a talismà i el film no ha deixat de sumar premis durant la it, imposant-se així en totes les categories en les quals competia amb 'Alcarràs'. En recollir l'estatueta, Sorogoyen ha mostrat el suport als habitants del poble en el que s'ha rodat el film, que lluiten cada dia, i ha proclamat: "energia eòlica sí, però no així".

La cinta de Carla Simón, amb una meteòrica cursa internacional iniciada fa just un any l'Os d'Or a la Berlinale, no ha pogut tancar el cercle i ha marxat de la cerimònia sense emportar-se cap dels onze guardons als quals aspirava, malgrat que la mateixa Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya la va proposar com a candidata pels Oscars.

Un altre dels films que aspirava a més guardons, 'Cinco lobitos', sí que ha fet bons els pronòstics i ha brillat amb llum pròpia. En un dels discursos més reivindicatius de la vetllada, l'actriu Susi Sánchez ha convidat els homes a sumar esforços per ampliar els horitzons de les dones en el sector: "Necessitem obrir més portes però no ho podem fer soles. Som només la meitat, l'altre meitat sou vosaltres, companys. Això no s'ha de convertir en una lluita per la igualtat, estem junts en aquesta societat", ha proclamat.

De la seva banda, Laia Costa ha dedicat el premi a la seva filla, que com moltes altres, assumeix "resignadament l'absència" mentre treballa i ha destacat que molta gent, durant el "viatge de la pel·lícula", se'ls hagi acostat dient que han hagut de trucar als familiars propers. "Tan de bo que els premi serveixi perquè aquestes trucades es facin", ha conclòs.

'Modelo 77, d'Alberto Rodríguez, ha copat bona part dels reconeixements tècnics, amb les estatuetes a millor maquillatge i fotografia, efectes especials, direcció d'art, disseny de vestuari i direcció de producció.

'Un año, una noche' guanya el premi a millor guió adaptat

Un dels premis inesperats de la nit ha estat per 'Un año, una noche', la cinta dirigida per Isaki Lacuesta i guió del mateix cineasta amb Isa Campo i Fran Araújo. Reconeixent-se sorpresos per la distinció, que no s'esperaven, l'han dedicat a les víctimes del terrorisme de la sala Bataclan en les quals s'inspira el film. "El que més m'emociona d'ells és que segueixen anant a concerts, gaudint de la poesia, del cinema i el futbol. Hem de seguir el seu exemple", ha precisat Lacuesta.

Un dels moments més emotius ha arribat amb l'estatueta a millor actor de repartiment per Telmo Irureta a 'La consagración de la primavera', que ha rebut l'estatueta de mans de la seva tieta, la també actriu Elena Irureta. En recollir el Goya, l'intèrpret ha reivindicat un cinema més inclusiu i amb cossos de tot tipus: "gràcies pel premi, una picada d'ull al dret a la sexualitat de les persones amb discapacitat. Nosaltres també existim, nosaltres també follem".

El Goya a millor actriu revelació ha estat per Laura Galán, protagonista de la pel·lícula 'Cerdita', de Carlota Pereda, l'únic premi que ha recollit de l'Acadèmia. L'intèrpret ha dedicat el reconeixement a totes les noies i nois "que pateixen, com la Sara". "Recordeu que vosaltres no en teniu la culpa, no hi ha res de dolent, en vosaltres", ha esgrimit.

'Suro', del debutant Mikel Gurrea; 'La maternal', de Pilar Palomero; i 'Mantícora', de Carlos Vermut, films dels que partien amb més nominacions, no han recollit cap premi.

'Argentina 1985' ha engreixat la cartera d'èxits enduent-se el de millor pel·lícula Iberoamericana, mentre que 'La peor persona del mundo' s'ha emportat el del film europeu. 'Arquitectura emocional 1959', 'Maldita. A loce song to Sarajevo' i 'Loop' s'han erigit amb els de millor curtmetratge de ficció, documental i d'animació. 'Labordeta, un hombre sin más' s'ha imposat a 'El sostre groc' i s'ha erigit contra pronòstic amb el Goya a millor documental.

Un nit de record a Carlos Saura

L'absent més present de la nit, però, ha estat el director i guionista aragonès Carlos Saura, mort aquest divendres als 91 anys i que aquest dissabte havia de rebre el Goya d'Honor per una trajectòria dedicada al món cinematogràfic.

Una adaptació de 'Cantares', de Joan Manuel Serrat, interpretada per Manuel Carrasco i amb la participació dels presentadors i actors, ha encès la nit amb una foto de Carlos Saura de fons. N'ha pres el testimoni, just després, Carmen Maura, protagonista i guanyadora d'un Goya per '¡Ay, Carmela!', que ha glossat la figura del director. La seva família ha recollit el guardó enmig d'una sonora ovació que s'ha allargat més de tres minuts. L'actuació de Natalia Lafourcade amb 'Porqué te vas' ha convidat els assistents a la festa "de Saura".

Una cerimònia de tres hores i mitja

La gala, de tres hores i mitja i en què els actors Clara Lago i Antonio de la Torre han debutat com a mestres de cerimònia, ha comptat amb destacats noms del cinema espanyol com a lliuradors. Carmen Maura, Penélope Cruz, Blanca Portillo, Nora Navas –que, com Fernando Esteso, ha recordat Agustí Villaronga-, Maribel Verdú, Leonardo Sbaraglia, J.A. Bayona –que ha recordat Albert Serra i la seva pel·lícula 'Pacifiction que, malgrat l'èxit internacional, no estava nominada a cap categoria-, Isabel Coixet o Mitra Farahani, al costat de Leticia Dolera, Daniel Sánchez Arévalo, Clara Roquet, Mar Coll, Jordi Évole o C. Tangana han entregat algunes de les estatuetes. Diversos dels protagonistes han reivindicat el sistema de salut públic, com la vídua de Carlos Saura, Eulàlia Ramon.

La nit del cinema espanyol ha comptat, també, amb les actuacions de Manuel Carrasco, Pablo López, Israel Fernández, Natalia Lafourcade, Guitarricadelafuente i Bely Basarte.

Juliette Binoche: "No n'hi ha prou en ser una actriu feliç"

De les mans d'Isabel Coixet ha rebut Juliette Binoche el Goya Internacional, el segon que entrega l'Acadèmia del Cinema Espanyol en la seva història. L'actriu francesa ha definit la interpretació com un "foc ardent" que no es pot guardar i ha de compartir. "No n'hi ha prou en ser una actriu feliç, s'ha de donar felicitat. No només s'ha de ser honesta davant la càmera, sinó que s'ha de traslladar l'honestedat a la gent que et veu", ha conclòs.

El president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Fernando Méndez-Leite, ha anunciat durant el seu discurs que crearan el Premi Elías Querejeta, en el desè aniversari de la mort del productor que va donar a conèixer Carlos Saura. "És qui va obrir més portes al cinema independent en un moment difícil", ha detallat.